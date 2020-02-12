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12 лютого • оновлено в 06:57
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День ангела Володимира: як гарно привітати з іменинами Вову

2.5т
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12 лютого всі хлопчики, хлопці та чоловіки на ім'я Володимир відзначають свої іменини.

Так, цього дня з Днем ангела вітають усіх Вов і Володь. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Володимирам з іменинами.

День ангела Володимира

День ангела Володимира

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З Днем ангела Володимира: поздоровлення у віршах

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

День ангела Володимира

День ангела Володимира

Нехай світ зміниться сьогодні,

І стане абсолютно новим,

Хай сонце радісно сміється,

І ти будеш щасливим, Володю.

Дорогу життя освітлює,

Нехай радість яскравими променями,

Щоб ти до удачі наближався,

Великими твердими кроками.

Щоб ти досяг вершин успіху,

Ідучи з тердою надією,

Та завжди прагнув ще вище,

У політ за новою мрією!

***

День ангела Володимира

День ангела Володимира

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

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День ангела Володимира: привітання в прозі

– Вітаю тебе з іменинами, Володимире. Бажаю, щоб ангел-хранитель з тобою був завжди і всюди, щоб тобі, Володя, корилась будь-яка вершина і будь-яка глибина. Бажаю здоров'я і любові тобі, відважний Володимире, а також вічної мужності серця, гармонії душі і щастя в житті.

День ангела Володимира

День ангела Володимира

– Царського імені сьогодні день, Володимира ми вітаємо! Друзями вічно оточений і шанований знайомими і колегами! Нехай мужність, сильний характер і гострий розум ще не раз супроводжують успіхи!

– У День ангела Володимира від щирого серця бажаємо вам, щоб святе ім'я вело вас по довгій дорозі долі до цієї слави, а справи, успіхи і життєві досягнення були такими ж величними.

– Вітаємо всіх Володимирів зі святом їх небесного покровителя, нехай його вірність обов'язку і рідній землі веде вас у всіх починаннях.

З Днем ангела Володимира: листівки

З Днем ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

День ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

З Днем ангела Володимира

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции релігія свято
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