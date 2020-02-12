День ангела Володимира: як гарно привітати з іменинами Вову

12 лютого всі хлопчики, хлопці та чоловіки на ім'я Володимир відзначають свої іменини.
Так, цього дня з Днем ангела вітають усіх Вов і Володь. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Володимирам з іменинами.
День ангела Володимира
З Днем ангела Володимира: поздоровлення у віршах
Бажаю казкових шляхів,
Незабутніх миттєвостей,
Завжди відмінних новин,
Удачі щедрих подихів.
Нехай, Володимире, день за днем
Доля подарунками балує,
Успіх чергує під вікном,
І щастя трепетно цілує!
***
День ангела Володимира
Нехай світ зміниться сьогодні,
І стане абсолютно новим,
Хай сонце радісно сміється,
І ти будеш щасливим, Володю.
Дорогу життя освітлює,
Нехай радість яскравими променями,
Щоб ти до удачі наближався,
Великими твердими кроками.
Щоб ти досяг вершин успіху,
Ідучи з тердою надією,
Та завжди прагнув ще вище,
У політ за новою мрією!
***
День ангела Володимира
Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
День ангела Володимира: привітання в прозі
– Вітаю тебе з іменинами, Володимире. Бажаю, щоб ангел-хранитель з тобою був завжди і всюди, щоб тобі, Володя, корилась будь-яка вершина і будь-яка глибина. Бажаю здоров'я і любові тобі, відважний Володимире, а також вічної мужності серця, гармонії душі і щастя в житті.
День ангела Володимира
– Царського імені сьогодні день, Володимира ми вітаємо! Друзями вічно оточений і шанований знайомими і колегами! Нехай мужність, сильний характер і гострий розум ще не раз супроводжують успіхи!
– У День ангела Володимира від щирого серця бажаємо вам, щоб святе ім'я вело вас по довгій дорозі долі до цієї слави, а справи, успіхи і життєві досягнення були такими ж величними.
– Вітаємо всіх Володимирів зі святом їх небесного покровителя, нехай його вірність обов'язку і рідній землі веде вас у всіх починаннях.
З Днем ангела Володимира: листівки
З Днем ангела Володимира
День ангела Володимира
З Днем ангела Володимира
День ангела Володимира
День ангела Володимира
З Днем ангела Володимира
День ангела Володимира
День ангела Володимира
З Днем ангела Володимира
День ангела Володимира
День ангела Володимира
З Днем ангела Володимира
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