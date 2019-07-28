День ангела Володимира: найкращі привітання та листівки

28 липня відзначається день ангела Володимира. Це ім'я в перекладі зі слов'янського означає "той, хто володіє світом".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найкращими привітаннями та листівками до дня ангела Володимира.

День ангела Володимира — привітання у віршах

Фото: liza.ua

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!

* * *

Сильний, мужній, хоробрий,

Розумний ти і прагматичний,

Цілеспрямований, славний.

Та і друг, повір, відмінний.

Володимир, у свято твоє бажаю

Фортуни, щастя і добра,

Щоб в житті було все нормально,

Вдалою щоб доля була твоя!

* * *

Нехай множаться фінанси, Вова,

Щоб олігархом став ти новим,

Щоб щастя ти своє знайшов,

Але щоб в політику не йшов.

Навіщо тобі проблеми ці?

Живи вільно, немов вітер.

День ангела Володимира — привітання в прозі

Фото: pozdravok.ru

Володимире, прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

* * *

Щиро вітаю тебе з Днем ангела Володимира! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

День ангела Володимира — листівки

Фото: ot7.ru

Фото: pozdravok.ru

Фото: fresh-cards.ru

Фото: Fresh-Cards.ru

Фото: Liza.ua

Фото: glavred.info

Фото: Liza.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня в Україні відзначають День Хрещення Русі. Згідно з переказами в цей день в 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити весь свій народ.

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