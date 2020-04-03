День ангела Володимира: гарні картинки та відео з привітаннями

Православна церква 3 квітня вшановує пам'ять священномученика Володимира Введенського.
Володимир Введенський був священиком Російської православної церкви, який прийняв мученицьку смерть 1931 року під час гонінь на християн в СРСР.
Водночас, всі кого звати Володимир, святкують свій День ангела. Як привітати Вову з іменинами: OBOZREVATEL пропонує найкращі вірші, відео та картинки з привітаннями.
День ангела Володимира: гарні картинки
listivki.olkol.com
День ангела Володимира: привітання у віршах і прозі
Владимир, с днем ангела тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем,
Здоровья крепкого, сил, удачи,
И настроения прекрасного в придачу.
Будь на лихом коне всегда,
Чтоб приветливой была судьба,
Чтоб любили тебя, понимали,
Чтоб друзья надежные окружали.
***
День ангела Володимира: красиві листівки
otkritkiok.ru
В День Ангела, Володю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Листівки в День ангела Володимира: красиві картинки
listivki.olkol.com
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
***
День ангела Володимира: красиві листівки
otkritkiok.ru
Поздравляю с Днем Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.
З Днем ангела Володимира: листівки
Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки
listivki.olkol.com
Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки
otkritkiok.ru
Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки
listivki.olkol.com
Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки
listivki.olkol.com
Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки
otkritkiok.ru
Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки
listivki.olkol.com
Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки
listivki.olkol.com
Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки
otkritkiok.ru
День ангела Володимира: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, "КП", pozdravik.ru.
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