День ангела Володимира: гарні картинки та відео з привітаннями

Православна церква 3 квітня вшановує пам'ять священномученика Володимира Введенського.

Володимир Введенський був священиком Російської православної церкви, який прийняв мученицьку смерть 1931 року під час гонінь на християн в СРСР.

Водночас, всі кого звати Володимир, святкують свій День ангела. Як привітати Вову з іменинами: OBOZREVATEL пропонує найкращі вірші, відео та картинки з привітаннями.

День ангела Володимира: гарні картинки listivki.olkol.com

День ангела Володимира: привітання у віршах і прозі

Владимир, с днем ангела тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Здоровья крепкого, сил, удачи,

И настроения прекрасного в придачу.

Будь на лихом коне всегда,

Чтоб приветливой была судьба,

Чтоб любили тебя, понимали,

Чтоб друзья надежные окружали.

***

День ангела Володимира: красиві листівки otkritkiok.ru

В День Ангела, Володю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Листівки в День ангела Володимира: красиві картинки listivki.olkol.com

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

***

День ангела Володимира: красиві листівки otkritkiok.ru

Поздравляю с Днем Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

З Днем ангела Володимира: листівки

Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки listivki.olkol.com

Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки otkritkiok.ru

Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки listivki.olkol.com

Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки listivki.olkol.com

Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки otkritkiok.ru

Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки listivki.olkol.com

Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки listivki.olkol.com

Листівки в День ангела Володимира: гарні картинки otkritkiok.ru

День ангела Володимира: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, "КП", pozdravik.ru.

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