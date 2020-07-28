З Днем Володимира 2020: привітання з іменинами, смс, картинки, відео

Православна церква 28 липня вшановує пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира, хрестителя Київської Русі.

А власники імені Володимир цього дня святкують свій День ангела. До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем Володимира: смс, вірші та проза

С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо — оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

***

Твоє ім'я Володимир – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Владимир, с днём ангела тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Здоровья крепкого, сил, удачи,

И настроения прекрасного в придачу.

Будь на лихом коне всегда,

Чтоб приветливой была судьба,

Чтоб любили тебя, понимали,

Чтоб друзья надёжные окружали.

***

С праздником тебя, Владимир, поздравляем,

Мира, солнца и добра желаем,

Добрый ангел пусть хранит тебя всегда,

В душе всегда пускай поёт весна.

Пусть для грусти причины не будет,

Беда пусть навсегда тебя забудет,

Песня жизни пусть поётся легко,

Дай Бог, чтоб тебе во всём везло.

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В День Святого Владимира от чистого сердца желаем вам, чтобы святое имя великого князя вело вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.

***

Сьогодні твій день, Володимире. Будь завжди захисником, який не боїться труднощів, а сміливо дивиться їм в обличчя, хай всі дороги тобі підкоряться, а всі горизонти будуть відкриті. Завжди посміхайся від щирого серця і будь щасливим!

День Володимира: картинки і листівки

Привітання з Днем Володимира giffs.ru

Гіфка з Днем Хрещення Русі gifanimashki.ru

Картинка Днем ангела Володимира

Привітання з Днем ангела

Листівка з побажаннями в День ангела Володимира

Іменини Володимира: відео до Дня ангела

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.