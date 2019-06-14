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День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

1.9тЧитати матеріал російською

14 червня відзначають день ангела Віри та Василя. Віра – калька від давньогрецького Пістіс – ранньохристиянська свята. Василь означає "царський".

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як можна привітати з днем Віри і Василя у віршах, прозі і яскравими листівками.

День ангела Віри – привітання у віршах

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

День ангела Віри – привітання в прозі

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

Вітаю тебе, дорога Вірочка. Побажаю ніколи не втрачати віри в краще, в себе і добрих людей. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, удачею, благополуччям, щирістю, добром і любов'ю. Бажаю тобі сталості в любові, щасті й достатку, а якщо очікуються зміни, то, щоб вони були тільки в кращу сторону.

День Віри – привітання СМС

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

Найкращі вітання з днем ангела Віри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

День ангела Василя – привітання у віршах

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров'я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

День ангела Василя – привітання в прозі

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

Дорогий Василю, вітаю від щирого серця тебе. Бажаю при будь-яких умовах залишатися чесною, справедливою і доброю людиною, милим, чарівним і сміливим чоловіком. Бажаю тобі особистого щастя, вірною удачі та міцного кохання.

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

День Васі – поздоровлення СМС

Зі святом тебе, Василь,

Вітаю від душі!

Щастя, радості і сили,

Падати духом не поспішай!

День ангела Віри і Васі – листівки

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

fresh-cards

Як повідомляв OBOZREVATEL , 14 червня деяких знаків Зодіаку чекають неприємності. А декому доведеться зіткнутися з протидією на шляху до своєї мети.

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