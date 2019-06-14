День ангела Віри та Василя: кращі привітання та листівки

14 червня відзначають день ангела Віри та Василя. Віра – калька від давньогрецького Пістіс – ранньохристиянська свята. Василь означає "царський".
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як можна привітати з днем Віри і Василя у віршах, прозі і яскравими листівками.
День ангела Віри – привітання у віршах
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
День ангела Віри – привітання в прозі
Вітаю тебе, дорога Вірочка. Побажаю ніколи не втрачати віри в краще, в себе і добрих людей. Нехай життя наповнюється світлом, радістю, удачею, благополуччям, щирістю, добром і любов'ю. Бажаю тобі сталості в любові, щасті й достатку, а якщо очікуються зміни, то, щоб вони були тільки в кращу сторону.
День Віри – привітання СМС
Найкращі вітання з днем ангела Віри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
День ангела Василя – привітання у віршах
Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров'я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
День ангела Василя – привітання в прозі
Дорогий Василю, вітаю від щирого серця тебе. Бажаю при будь-яких умовах залишатися чесною, справедливою і доброю людиною, милим, чарівним і сміливим чоловіком. Бажаю тобі особистого щастя, вірною удачі та міцного кохання.
День Васі – поздоровлення СМС
Зі святом тебе, Василь,
Вітаю від душі!
Щастя, радості і сили,
Падати духом не поспішай!
День ангела Віри і Васі – листівки
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Як повідомляв OBOZREVATEL , 14 червня деяких знаків Зодіаку чекають неприємності. А декому доведеться зіткнутися з протидією на шляху до своєї мети.
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