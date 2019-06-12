День ангела Василя: яскраві привітання та листівки

12 червня 2019 року відзначають День ангела Василя. Це ім'я походить з Греції від басіліос – "царський", а чоловік є активним і владним.
Іменини приурочено до Дня пам'яті священномученика Василя Смоленського, якого в 1929 році, в період антирелігійної компанії за помилковим доносом заарештували і ув'язнили. Там він і помер. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками в день ангела Василя.
Священномученик Василь Смоленський
Храм Преображення Господнього
День ангела Василя – привітання у віршах
Все Василь, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє весвеле свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе охороняє,
Любить и застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
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***
З Днем ангела, Василь, тебе вітаю,
Та нехай твій ангел тебе оберігає.
Стежку життя квітами барвистими посипає,
Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.
Смійся, радій, будь коханим та від усього серця люби,
Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!
День ангела Василя – привітання у прозі
Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Будь стійким, як скеля, носи поставу царську і гордість непохитну! Будь щасливий і здоровий!
***
Васю, я тебе від душі вітаю і бажаю в цей радісний і чудовий день великого щастя в житті та щирої любові, самого міцного здоров'я і поваги, стрімких і незламних успіхів, благородних вчинків і світлого щастя душі.
День ангела Василя – листівки
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