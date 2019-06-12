День ангела Василя: яскраві привітання та листівки

12 червня 2019 року відзначають День ангела Василя. Це ім'я походить з Греції від басіліос – "царський", а чоловік є активним і владним.

Іменини приурочено до Дня пам'яті священномученика Василя Смоленського, якого в 1929 році, в період антирелігійної компанії за помилковим доносом заарештували і ув'язнили. Там він і помер. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками в день ангела Василя.

Священномученик Василь Смоленський Храм Преображення Господнього

День ангела Василя – привітання у віршах

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє весвеле свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе охороняє,

Любить и застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

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***

З Днем ангела, Василь, тебе вітаю,

Та нехай твій ангел тебе оберігає.

Стежку життя квітами барвистими посипає,

Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.

Смійся, радій, будь коханим та від усього серця люби,

Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!

День ангела Василя – привітання у прозі

Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Будь стійким, як скеля, носи поставу царську і гордість непохитну! Будь щасливий і здоровий!

***

Васю, я тебе від душі вітаю і бажаю в цей радісний і чудовий день великого щастя в житті та щирої любові, самого міцного здоров'я і поваги, стрімких і незламних успіхів, благородних вчинків і світлого щастя душі.

День ангела Василя – листівки

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