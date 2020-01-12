День ангела Василя 14 січня: як привітати зі святом

День 14 січня відомий не лише як Старий Новий рік, але й як День пам'яті святого Василя Великого.

Святий Василій був архієпископом Кесарії Кападокійської в Малій Азії, він вважається одним з отців Церкви і найбільш шанованих на Русі святих.

Крім того, 14 січня свої іменини відзначають усі Васі. Як привітати Василя з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання у віршах і прозі.

День ангела Василя: поздоровлення у віршах

У Василя нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Я помолюсь за Василя усім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Ти Василь у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Іменини Василя: привітання в прозі

– Василю, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму і удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові і мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації і досягнення найбільших висот.

– Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого – "цар"? Так бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З Днем ангела!

– Дорогий Васю, вітаю від щирого серця. Бажаю за будь-яких умов залишатися чесним, справедливим, добрим, милим, чарівним і сміливим чоловіком. Бажаю тобі, Василю, особистого щастя, вірної удачі і міцного кохання.

– Милий Васю, я тебе від душі вітаю і бажаю в цей радісний і чудовий день великого щастя в житті і щирої любові, міцного здоров'я і доброї поваги, стрімких і незламних успіхів, благородних вчинків і світлого щастя душі.

З Днем ангела Василя: листівки

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно щедрувати на Старий Новий рік, і публікував тексти найкращих щедрівок.

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