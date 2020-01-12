День ангела Василя 14 січня: як привітати зі святом

День 14 січня відомий не лише як Старий Новий рік, але й як День пам'яті святого Василя Великого.
Святий Василій був архієпископом Кесарії Кападокійської в Малій Азії, він вважається одним з отців Церкви і найбільш шанованих на Русі святих.
Крім того, 14 січня свої іменини відзначають усі Васі. Як привітати Василя з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання у віршах і прозі.
День ангела Василя: поздоровлення у віршах
У Василя нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Я помолюсь за Василя усім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Ти Василь у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Іменини Василя: привітання в прозі
– Василю, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму і удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові і мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації і досягнення найбільших висот.
– Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого – "цар"? Так бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З Днем ангела!
– Дорогий Васю, вітаю від щирого серця. Бажаю за будь-яких умов залишатися чесним, справедливим, добрим, милим, чарівним і сміливим чоловіком. Бажаю тобі, Василю, особистого щастя, вірної удачі і міцного кохання.
– Милий Васю, я тебе від душі вітаю і бажаю в цей радісний і чудовий день великого щастя в житті і щирої любові, міцного здоров'я і доброї поваги, стрімких і незламних успіхів, благородних вчинків і світлого щастя душі.
З Днем ангела Василя: листівки
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно щедрувати на Старий Новий рік, і публікував тексти найкращих щедрівок.
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