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15 лютого • оновлено в 06:24
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День ангела Василя: красиві листівки і привітання з іменинами Васі

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15 лютого всі хлопчики, юнаки та чоловіки на ім'я Василь відзначають свої іменини.

Так, нині з Днем ангела вітають усіх Вась. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Василю з іменинами.

День ангела Василя

День ангела Василя

З Днем ангела Василя: привітання у віршах

Василь, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго-до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Твій шлях, Василю, світлим буде,

Здоров’я й сил! П’ємо до дна!

***

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й сили,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Василю,

Прийми наші вітання!

***

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде для тебе забавою.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не кипіла твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!

З іменинами тебе, Вася!

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День ангела Василя: привітання в прозі

– Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого – "цар"? Так от бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З іменинами!

– Василю, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму і удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові і мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації і досягнення найбільших висот.

День ангела Василя

День ангела Василя

– Дорогий Василю, сердечно вітаю тебе і від душі бажаю великого щастя в житті і неймовірних чудес, доброї удачі і безсумнівного везіння, світлої любові і бравих подвигів, незгасного оптимізму і вірного шляху до цілей.

– Ім'я Василь означає "царський". І, як істинний правитель, ти уважний, чуйний і добрий, готовий завжди протягнути руку допомоги, людина обов'язку одним словом. З Днем ангела тебе!

З Днем ангела Василя: листівки

День ангела Василя

День ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

День ангела Василя

День ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

День ангела Василя

День ангела Василя

День ангела Василя

День ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

День ангела Василя

День ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

З Днем ангела Василя

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія традиции свято
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