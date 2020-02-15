День ангела Василя: красиві листівки і привітання з іменинами Васі

15 лютого всі хлопчики, юнаки та чоловіки на ім'я Василь відзначають свої іменини.
Так, нині з Днем ангела вітають усіх Вась. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Василю з іменинами.
День ангела Василя
З Днем ангела Василя: привітання у віршах
Василь, вітаємо зі Святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго-до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже Тебе від зла!
Твій шлях, Василю, світлим буде,
Здоров’я й сил! П’ємо до дна!
***
З Днем ангела Василя
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й сили,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Василю,
Прийми наші вітання!
***
З Днем ангела Василя
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти я улюблену справу,
Робота хай буде для тебе забавою.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не кипіла твоя голова.
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі наостанок:
Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!
З іменинами тебе, Вася!
День ангела Василя: привітання в прозі
– Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого – "цар"? Так от бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе стороною. З іменинами!
– Василю, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму і удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові і мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації і досягнення найбільших висот.
День ангела Василя
– Дорогий Василю, сердечно вітаю тебе і від душі бажаю великого щастя в житті і неймовірних чудес, доброї удачі і безсумнівного везіння, світлої любові і бравих подвигів, незгасного оптимізму і вірного шляху до цілей.
– Ім'я Василь означає "царський". І, як істинний правитель, ти уважний, чуйний і добрий, готовий завжди протягнути руку допомоги, людина обов'язку одним словом. З Днем ангела тебе!
З Днем ангела Василя: листівки
День ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
День ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
День ангела Василя
День ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
День ангела Василя
З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя
Раніше OBOZREVATEL дав кілька дієвих порад: як все встигати, справлятися з усіма справами, не падаючи від утоми.
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