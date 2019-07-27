День ангела Василя: кращі привітання та листівки

27 липня святкують день ангела Василя. Це ім'я походить з Греції від басіліос – "царський".
Василь – активний і владний чоловік, знає, чого хоче добитися в житті. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками в день ангела Василя.
День ангела Василя – привітання у віршах
Все Василь, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє весвеле свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе охороняє,
Любить и застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
День ангела
pixabay
***
Василю, з днем ангела вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі у нoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
День ангела Василя – привітання в прозі
Дорогий Василю, вітаю від щирого серця тебе. Бажаю при будь-яких умовах залишатися чесним, справедливою і доброю людиною, милим, чарівним і сміливим чоловіком. Бажаю тобі, Василю, особистого щастя, вірної удачі й міцного кохання.
***
Василю! Вітаю з днем твого Ангела Хоронителя. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від негараздів і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди наповненою великою любов'ю і щастям.
Листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня 2019 роки святкують кілька пам'ятних дат і подій. Прикмети розкажуть, якою буде далі погода.
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