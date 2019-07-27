День ангела Василя: кращі привітання та листівки

27 липня святкують день ангела Василя. Це ім'я походить з Греції від басіліос – "царський".

Василь – активний і владний чоловік, знає, чого хоче добитися в житті. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками в день ангела Василя.

День ангела Василя – привітання у віршах

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє весвеле свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе охороняє,

Любить и застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

День ангела pixabay

***

Василю, з днем ангела вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі у нoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

День ангела Василя – привітання в прозі

Дорогий Василю, вітаю від щирого серця тебе. Бажаю при будь-яких умовах залишатися чесним, справедливою і доброю людиною, милим, чарівним і сміливим чоловіком. Бажаю тобі, Василю, особистого щастя, вірної удачі й міцного кохання.

***

Василю! Вітаю з днем твого Ангела Хоронителя. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від негараздів і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди наповненою великою любов'ю і щастям.

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня 2019 роки святкують кілька пам'ятних дат і подій. Прикмети розкажуть, якою буде далі погода.

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