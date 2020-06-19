День ангела Валерії 19 червня: оригінальні привітання, смс, відео та картинки

У п'ятницю, 19 червня, православна церква вшановує пам'ять мучениць Валерії, Киріакії та Марії Кесарійських. На рубежі 2-3 століть ці ранньохристиянські святі прийняли смерть за відмову принести жертви язичницьким богам.

Цього дня власниці імені Валерія відзначають свій День ангела. До іменин Лери OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем ангела Валерії: вірші, проза, смс

Лерочка, Валерия,

Будь счастлива всегда!

Сияй как лучик солнца,

Будь яркой как весна.

Пусть голова кружится

От радости, успеха.

Желаю веселиться,

Жить с юмором и смехом!

***

З Днем ангела Валерії

Вітаючи Валерію сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

День ангела Валерії

Лерочка, пускай всегда

Будет жизнь твоя прекрасна!

Путеводная звезда

Для тебя пусть светит ясно!

***

Привітання з Днем ангела Валерії

Мила Валеріє, вітаю тебе. Бажаю бути шалено щасливою і міцно коханою, бездоганно здоровою і завжди успішною та везучою.

***

Валерия, с Днем ангела! Желаю много улыбок и много радости в твоем сердце! Пусть сбудутся желания, здоровья, счастья и любви. Прекрасного года, полного мечтаний и их исполнения.

Іменини Валерії: картинки та листівки

Картинки з Днем ангела Валерії

Гіфка до Дня ангела Валерії

Листівка з Днем ангела Валерії

Іменини Валерії: картинки

З Днем ангела Валерії

Відео до Дня ангела Валерії

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За матеріалами: pozdravok.ru.