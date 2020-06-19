МоваЯзык

Топтеми:

День ангела Валерії 19 червня: оригінальні привітання, смс, відео та картинки

Аліна Мельник
Аліна Мельник
свята
565
19 червня церква вшановує пам'ять мучениць Валерії, Киріакії та Марії Кесарійських

19 червня церква вшановує пам'ять мучениць Валерії, Киріакії та Марії Кесарійських

У п'ятницю, 19 червня, православна церква вшановує пам'ять мучениць Валерії, Киріакії та Марії Кесарійських. На рубежі 2-3 століть ці ранньохристиянські святі прийняли смерть за відмову принести жертви язичницьким богам.

Цього дня власниці імені Валерія відзначають свій День ангела. До іменин Лери OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем ангела Валерії: вірші, проза, смс

Лерочка, Валерия,

Будь счастлива всегда!

Сияй как лучик солнца,

Будь яркой как весна.

Пусть голова кружится

От радости, успеха.

Желаю веселиться,

Жить с юмором и смехом!

***

З Днем ангела Валерії

З Днем ангела Валерії

Вітаючи Валерію сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

День ангела Валерії

День ангела Валерії

Лерочка, пускай всегда

Будет жизнь твоя прекрасна!

Путеводная звезда

Для тебя пусть светит ясно!

***

Привітання з Днем ангела Валерії

Привітання з Днем ангела Валерії

Мила Валеріє, вітаю тебе. Бажаю бути шалено щасливою і міцно коханою, бездоганно здоровою і завжди успішною та везучою.

***

Валерия, с Днем ангела! Желаю много улыбок и много радости в твоем сердце! Пусть сбудутся желания, здоровья, счастья и любви. Прекрасного года, полного мечтаний и их исполнения.

Іменини Валерії: картинки та листівки

Картинки з Днем ангела Валерії

Картинки з Днем ангела Валерії

Гіфка до Дня ангела Валерії

Гіфка до Дня ангела Валерії

Листівка з Днем ангела Валерії

Листівка з Днем ангела Валерії

Іменини Валерії: картинки

Іменини Валерії: картинки

З Днем ангела Валерії

З Днем ангела Валерії

Відео до Дня ангела Валерії

Раніше OBOZREVATEL розповідав, для кого та чим небезпечне затемнення 21 червня і чи можна його побачити в Україні.

За матеріалами: pozdravok.ru.

Українасвятацеркварелігіясвято
Поділитися в Facebook
  1. /Lady
  2. /свята