День ангела Валерії 19 червня: оригінальні привітання, смс, відео та картинки
19 червня церква вшановує пам'ять мучениць Валерії, Киріакії та Марії Кесарійських
У п'ятницю, 19 червня, православна церква вшановує пам'ять мучениць Валерії, Киріакії та Марії Кесарійських. На рубежі 2-3 століть ці ранньохристиянські святі прийняли смерть за відмову принести жертви язичницьким богам.
Цього дня власниці імені Валерія відзначають свій День ангела. До іменин Лери OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
З Днем ангела Валерії: вірші, проза, смс
Лерочка, Валерия,
Будь счастлива всегда!
Сияй как лучик солнца,
Будь яркой как весна.
Пусть голова кружится
От радости, успеха.
Желаю веселиться,
Жить с юмором и смехом!
***
З Днем ангела Валерії
Вітаючи Валерію сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
День ангела Валерії
Лерочка, пускай всегда
Будет жизнь твоя прекрасна!
Путеводная звезда
Для тебя пусть светит ясно!
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Привітання з Днем ангела Валерії
Мила Валеріє, вітаю тебе. Бажаю бути шалено щасливою і міцно коханою, бездоганно здоровою і завжди успішною та везучою.
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Валерия, с Днем ангела! Желаю много улыбок и много радости в твоем сердце! Пусть сбудутся желания, здоровья, счастья и любви. Прекрасного года, полного мечтаний и их исполнения.
Іменини Валерії: картинки та листівки
Картинки з Днем ангела Валерії
Гіфка до Дня ангела Валерії
Листівка з Днем ангела Валерії
Іменини Валерії: картинки
З Днем ангела Валерії
Відео до Дня ангела Валерії
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За матеріалами: pozdravok.ru.