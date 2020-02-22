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22 лютого • оновлено в 06:04
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День ангела Валентини: гарні вірші, листівки та відео з іменинами

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22 лютого за православним календарем всі дівчата й жінки на ім'я Валентина відзначають свій День ангела.

Як привітати Валю з іменинами: OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Валентини

День ангела Валентини

pixabay.com

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Іменини Валентини: вірші

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!

День ангела Валентини: привітання в картинках

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

З Днем ангела Валентини

З Днем ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

З Днем ангела Валентини

З Днем ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

іменини Валентини

іменини Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

іменини Валентини

іменини Валентини

іменини Валентини

іменини Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

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З днем ангела Валентини: відео

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі набирає популярність новий тренд: дівчата, які хочуть бути схожими на модель Кендалл Дженнер, збривають брови на камеру.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія свято
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