22 лютого за православним календарем всі дівчата й жінки на ім'я Валентина відзначають свій День ангела.

Як привітати Валю з іменинами: OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Валентини pixabay.com

Іменини Валентини: вірші

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!

День ангела Валентини: привітання в картинках

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

З Днем ангела Валентини

День ангела Валентини

З Днем ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

День ангела Валентини

іменини Валентини

День ангела Валентини

іменини Валентини

іменини Валентини

День ангела Валентини

З днем ангела Валентини: відео

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі набирає популярність новий тренд: дівчата, які хочуть бути схожими на модель Кендалл Дженнер, збривають брови на камеру.

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