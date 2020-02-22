22 лютого за православним календарем всі дівчата й жінки на ім'я Валентина відзначають свій День ангела.
Як привітати Валю з іменинами: OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.
День ангела Валентини
pixabay.com
Іменини Валентини: вірші
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!
День ангела Валентини: привітання в картинках
День ангела Валентини
День ангела Валентини
День ангела Валентини
День ангела Валентини
День ангела Валентини
З Днем ангела Валентини
День ангела Валентини
З Днем ангела Валентини
День ангела Валентини
День ангела Валентини
День ангела Валентини
День ангела Валентини
іменини Валентини
День ангела Валентини
іменини Валентини
іменини Валентини
День ангела Валентини
З днем ангела Валентини: відео
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