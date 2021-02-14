День ангела Валентина та Валентини: привітання, картинки й листівки
У неділю, 14 лютого, в усьому світі відзначають День святого Валентина. І хоча православна й католицька церкви офіційно вшановують пам'ять мучеників з таким ім'ям в інші дати, у День закоханих всіх Валентинів і Валентин прийнято вітати з іменинами.
Валентин (жіночий варіант – Валентина) – ім'я латинського походження, яке в перекладі означає "здоровий, сильний". До свята OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання з днем ангела у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.
Вірші, смс і проза в день ангела Валентина і Валентини
Пусть радостью твои глаза горят,
Хочу поздравить нынче, Валечка, тебя
С днем именин, пускай святые защитят
От зла и бед, пускай добра дают, любя.
Пусть не стучится в дверь твою беда,
Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим,
Еще желаем море счастья на года,
Пусть дарит радость праздник именин.
***
Валюшо, Валю, Валентино,
Твої сьогодні іменини!
Вмієш з вірою жити, з надією,
Трудитися і людей любити.
Хочу я побажати тобі
Лише тільки радості в долі.
Щоб десять десятків років
Несла іншим тепло і світло.
***
Валентина, дорогая,
Будь счастлива, ангел мой,
Путь удача освещает
Яркой пусть своей звездой.
Я желаю, чтоб сбывались
Все заветные мечты,
Шла вперед, чтоб не сдавалась
Перед целью своей ты.
***
Хай щастя іскриться в очах,
Для радості буде причина
І море удачі несе на хвилях.
Швидше посміхнися, Валентине!
Бажаю свіжого вітру в долі,
А також кохання найміцнішого тобі!
***
Валентин, поздравленья тебе
Я с любовью большой отправляю,
Добрых встреч и везенья в судьбе
От души в этот праздник желаю.
Чтоб успех за тобой по пятам
По дорогам любым направлялся,
И чтоб день неизменно всегда
Лишь с улыбки твоей начинался!
***
Дорогий Валентине, приймай мої привітання і побажання здоров'я, удачі, любові, успіху та достатку. Нехай у твоєму житті, Валик, кожен день буде особливим, плідним, цікавим, різноманітним, гідним і переможним. Бажаю тобі завжди бути щасливим.
***
Валентин, с днем ангела тебя! Прекрасного настроения, желания творить и достигать, стремиться к новому и непознанному. Ничего не бояться, быть уверенным в себе и своих друзьях, финансово независимым и просто счастливым человеком!
***
Люба наша Валечко! Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж безмежно доброю і чуйною людиною, яка готова прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Бажаємо, щоб ти ніколи не знала образ і розчарування, щоб завжди була оточена добрими і люблячими людьми. Бажаємо величезного щастя і міцного здоров'я.
***
Дорогая Валентина, с днем ангела! Пускай сегодня сбудутся все твои желания, пусть произойдет много чудес, пускай вокруг тебя будет пространство любви и радости! Желаю света и счастья, добра и любви!
Картинки й листівки до дня ангела Валентина та Валентини
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL публікував привітання з Днем святого Валентина. Щорічно свято всіх закоханих відзначається 14 лютого.
За матеріалами: pozdravok.ru.