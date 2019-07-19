Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

День ангела Валентина: кращі привітання та листівки

465 Читати матеріал російською

У п'ятницю, 19 липня, святкують день ангела Валентина. Це ім'я в перекладі з латинської означає "здоровий, сильний".

OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки з іменинами, щоб читачі змогли порадувати Валентина.

День ангела Валентина – привітання у віршах

День ангела Валентина: кращі привітання та листівки

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Валя, найкращі привітання!

* * *

Цікавий Валентин -

Жінок багато, він один.

Працює на благо родини

Знайде він гарну дружину.

Валентин! З днем ангела вітаємо,

Всього найкращого бажаємо!

Ти самий красивий й такий величавий,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

День ангела Валентина – привітання в прозі

День ангела Валентина: кращі привітання та листівки

Валентин, нехай сяє на обличчі посмішка, нехай горять іскорки щастя в очах, нехай з рук не вислизне удача, ноги несуть тебе до успіху. З Днем ангела!

* * *

Вітаю з Днем ангела, Валентине! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушував його за тебе червоніти!

День ангела Валентина – листівки

День ангела Валентина: кращі привітання та листівки
День ангела Валентина: кращі привітання та листівки
День ангела Валентина: кращі привітання та листівки
День ангела Валентина: кращі привітання та листівки
День ангела Валентина: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня 2019 року принесе багатьом знакам Зодіаку фінансові неприємності і дрібні невдачі на роботі

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel