День ангела Валентина: кращі привітання та листівки

У п'ятницю, 19 липня, святкують день ангела Валентина. Це ім'я в перекладі з латинської означає "здоровий, сильний".
OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки з іменинами, щоб читачі змогли порадувати Валентина.
День ангела Валентина – привітання у віршах
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Валя, найкращі привітання!
* * *
Цікавий Валентин -
Жінок багато, він один.
Працює на благо родини
Знайде він гарну дружину.
Валентин! З днем ангела вітаємо,
Всього найкращого бажаємо!
Ти самий красивий й такий величавий,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
День ангела Валентина – привітання в прозі
Валентин, нехай сяє на обличчі посмішка, нехай горять іскорки щастя в очах, нехай з рук не вислизне удача, ноги несуть тебе до успіху. З Днем ангела!
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Вітаю з Днем ангела, Валентине! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушував його за тебе червоніти!
День ангела Валентина – листівки
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