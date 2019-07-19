День ангела Валентина: кращі привітання та листівки

У п'ятницю, 19 липня, святкують день ангела Валентина. Це ім'я в перекладі з латинської означає "здоровий, сильний".

OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки з іменинами, щоб читачі змогли порадувати Валентина.

День ангела Валентина – привітання у віршах

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Валя, найкращі привітання!

* * *

Цікавий Валентин -

Жінок багато, він один.

Працює на благо родини

Знайде він гарну дружину.

Валентин! З днем ангела вітаємо,

Всього найкращого бажаємо!

Ти самий красивий й такий величавий,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

День ангела Валентина – привітання в прозі

Валентин, нехай сяє на обличчі посмішка, нехай горять іскорки щастя в очах, нехай з рук не вислизне удача, ноги несуть тебе до успіху. З Днем ангела!

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Вітаю з Днем ангела, Валентине! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушував його за тебе червоніти!

День ангела Валентина – листівки

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