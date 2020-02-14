День ангела Валентина: душевні привітання з іменинами

14 лютого у всьому світі святкують День закоханих, або День святого Валентина.

У той же час ті, хто має ім'я цього святого, відзначають свої іменини. Причому з Днем ангела вітають і жінок, і чоловіків. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки для Валентин і Валентинів, а також привітання у віршах і прозі.

День ангела Валентина

З Днем ангела Валентина: вірші

Хай Валентину життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

День ангела Валентина

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Валентином буде.

День ангела Валентини: вірші

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

День ангела Валентина

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

З Днем ангела Валентина: привітання в прозі

– Дорогий Валентине, в цей чудовий день я хочу побажати тобі здоров'я і удачі, постійного зростання в кар'єрі і високих досягнень у всіх сферах особистого життя, затишку в домі і спокою в душі, кохання для серця і геніальних ідей для гідних перемог. Будь сильним, Валентин, і тілом, і характером, і думкою!

День ангела Валентина

– Дорогий Валік, вітаю тебе. Нехай тобі дається будь-яка висота, нехай в твоїх силах буде заволодіти всім тим, чим серце забажає. Валентин, бажаю, щоб усе твоє життя складалася з веселих сюрпризів і чудових подарунків, посмішок дорогих людей і яскравих моментів щастя.

– Мила наша Валечко! Бажаємо тобі завжди залишатися такою е безмежно доброю і чуйною людиною, яка готова прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Бажаємо, щоб і ти ніколи не знала образ і розчарування, щоб завжди була оточена добрими і люблячими людьми. Бажаємо величезного щастя і такого ж непохитного здоров'я.

День ангела Валентина: листівки

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

Раніше OBOZREVATEL публікував смішні валентинки і яскраві привітання з Днем закоханих.

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