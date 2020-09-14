День ангела Тетяни: гарні привітання, відео і картинки

У понеділок, 14 вересня, власниці імені Тетяна відзначають свій день ангела. Так, цього дня православні віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Тетяни Грибкової, 1937 року розстріляної більшовиками.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.
З Днем ангела Тетяни: смс, вірші та проза
Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.
***
Татьяна, будь всегда счастливой!
Будь ласковой, неотразимой!
Пусть все любуются тобой,
Твоей чудесной красотой!
Зовешься Таней ты не просто –
Твоя душа – огромный остров!
Пусть в ней всегда цветут цветы!
Любви, здоровья, красоты!
***
У день Тетяни я вітаю
Тебе, панночко прекрасна,
Подарує хай Свята
Долю радісну і ясну.
Хай завжди допомагає,
Сили жити хай дає,
Біди, смуток і нещастя
Хай Тетяна відведе.
***
Прими, Танюшка, поздравленье!
Пускай судьба к хорошему ведет,
Пускай пронзает душу вдохновенье,
В делах пускай, конечно же, везет.
Пусть растворяются сомненья,
Здоровья тебе, счастья и любви.
И пусть по Божьему веленью
Все исполняются заветные мечты!
***
Танюша, зі святом! Бажаю радості, ніжності, пристрасті, яскравих барв життя, емоцій, відчуттів. Нехай все виходить, як ти мріяла, нехай все складається, як ти хочеш. Нехай душа співає від радості, а серце стукає спокійно і мирно! Кохання тобі взаємного!
***
Таня, Танечка, Танюшка, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, хорошего здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, к желаниям стремленья, высоких успехов и большого везенья.
***
Тетяна, щастя нехай тебе візьме за руку і пройде з тобою весь життєвий шлях. Я бажаю, щоб посмішка була з тобою і не залишала тебе. Нехай завжди будуть поруч близькі, міцно обіймають і підтримують в потрібні хвилини.
***
Татьяна, с именинами! Желаю высоких достижений и множество интересных возможностей. Хороших друзей, крепкую семью, душевного покоя и мира. Будь всегда самой красивой, любимой, счастливой и беззаботной!
Картинки та листівки до Дня ангела Тетяни
Іменини Тетяни: відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бразилії показали, як мають виглядати люди, які носять маску на підборідді.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.
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