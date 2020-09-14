День ангела Тетяни: гарні привітання, відео і картинки

У понеділок, 14 вересня, власниці імені Тетяна відзначають свій день ангела. Так, цього дня православні віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Тетяни Грибкової, 1937 року розстріляної більшовиками.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.

З Днем ангела Тетяни: смс, вірші та проза

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

***

Татьяна, будь всегда счастливой!

Будь ласковой, неотразимой!

Пусть все любуются тобой,

Твоей чудесной красотой!

Зовешься Таней ты не просто –

Твоя душа – огромный остров!

Пусть в ней всегда цветут цветы!

Любви, здоровья, красоты!

***

У день Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

***

Прими, Танюшка, поздравленье!

Пускай судьба к хорошему ведет,

Пускай пронзает душу вдохновенье,

В делах пускай, конечно же, везет.

Пусть растворяются сомненья,

Здоровья тебе, счастья и любви.

И пусть по Божьему веленью

Все исполняются заветные мечты!

***

Танюша, зі святом! Бажаю радості, ніжності, пристрасті, яскравих барв життя, емоцій, відчуттів. Нехай все виходить, як ти мріяла, нехай все складається, як ти хочеш. Нехай душа співає від радості, а серце стукає спокійно і мирно! Кохання тобі взаємного!

***

Таня, Танечка, Танюшка, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, хорошего здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, к желаниям стремленья, высоких успехов и большого везенья.

***

Тетяна, щастя нехай тебе візьме за руку і пройде з тобою весь життєвий шлях. Я бажаю, щоб посмішка була з тобою і не залишала тебе. Нехай завжди будуть поруч близькі, міцно обіймають і підтримують в потрібні хвилини.

***

Татьяна, с именинами! Желаю высоких достижений и множество интересных возможностей. Хороших друзей, крепкую семью, душевного покоя и мира. Будь всегда самой красивой, любимой, счастливой и беззаботной!

Картинки та листівки до Дня ангела Тетяни

Іменини Тетяни: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бразилії показали, як мають виглядати люди, які носять маску на підборідді.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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