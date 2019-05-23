День ангела Таїсії: оригінальні привітання

Сегодня 23 травня відзначається День ангела Таїсії. Це ім'я відоме з 4 століття до н.е. і вперше з'явилося в Єгипті. Воно означає "належить богині Ізіді", "родюча". Є ще інші форми - Таїсія та Таїса. Культ богині Ізіди за своїм походженням єгипетський, так що покровителька імені - Таїсія Єгипетська.
Ізіда була описана в міфології, як дружина і сестра бога Осіріса й мати бога Гора. Вона служила уособленням подружньої вірності, материнства, родючості, водної та вітрової стихій, чарівництва і мореплавання. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання для жінок з ім'ям Таїсія.
Характер Таїсії: спокійна, товариська, розважлива, допитлива дівчинка, вона буде серйозно вивчати незнайомих людей, уважно придивляючись до них.
Поздоровлення у віршах
Хай Таю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Тая, найкращі привітання!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Тая вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Тая вітає!
Листівки
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки відпочивати українці в 2019 році.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!