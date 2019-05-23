День ангела Таїсії: оригінальні привітання

Сегодня 23 травня відзначається День ангела Таїсії. Це ім'я відоме з 4 століття до н.е. і вперше з'явилося в Єгипті. Воно означає "належить богині Ізіді", "родюча". Є ще інші форми - Таїсія та Таїса. Культ богині Ізіди за своїм походженням єгипетський, так що покровителька імені - Таїсія Єгипетська.

Ізіда була описана в міфології, як дружина і сестра бога Осіріса й мати бога Гора. Вона служила уособленням подружньої вірності, материнства, родючості, водної та вітрової стихій, чарівництва і мореплавання. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання для жінок з ім'ям Таїсія.

Характер Таїсії: спокійна, товариська, розважлива, допитлива дівчинка, вона буде серйозно вивчати незнайомих людей, уважно придивляючись до них.

Поздоровлення у віршах

Хай Таю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Тая, найкращі привітання!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Тая вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Тая вітає!

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