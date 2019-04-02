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День ангела Світлани та Івана: кращі привітання

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2 квітня відзначають День ангела носії імен Світлана та Іван – досить поширені в Україні та країнах на пострадянському просторі.

OBOZREVATEL дізнався про те, що означають ці імена і підібрав привітання та листівки з іменинами.

Значення імені Світлана

Ім'я Світлана виникло в російській літературі на початку XIX століття і набуло широкого поширення. Раніше існувала думка, що воно давньослов'янське або давньоруське, але гіпотеза не підтвердилася.

2 квітня зі Світланою пов'язують через Фотинію Колодезніцю. За переказами, у самаритянка Фотинії Ісус Христос попросив попити води з колодязя. Свята жила в Карфагені в жорстокі часи, коли правителі боролися з християнством.

День ангела Світлани та Івана: кращі привітання

Вона разом з синами Віктором і Йосипом багатьох навернули до віри в Христа. Імператор дізнався про це. Віктора і Йосипа покарали, відрубавши їм руки по плечі, і кинувши в темницю. Фотинія постала перед судом, після чого піддали численним тортурам. В результаті з неї здерли шкіру і скинули разом з синами в колодязь.

Світлана означає "світла, чиста". Іменини святкуються двічі на рік: 26 лютого і 2 квітня.

Значення імені Іван

Іван зі давньоєврейської Йоханан – "Яхве змилостивився", "Благодать Божа". Це ім'я є у різних народів і має іноді абсолютно невпізнанну вимову: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованні, Юхан, Хуан, Янніс.

Цей день пов'язують з преподобним Іоанном, якого в VIII столітті схопили варвари – юного ченця, колишнього піклувальника мандрівників. Його жорстоко катували, потім перерізали на ногах і руках сухожилля і стягнули за ноги по камінню з гори, здерши шкіру зі спини мученика.

Привітання

День ангела Світлани та Івана: кращі привітання

З Днем Ангела, Світлано!

Побажаємо без обману,

Щоб в житті все зрослося,

Що хотілося – то збулося.

Щоб недруги зачахнули,

Щоб квіти весною пахли.

У будинку був затишок, тепло,

Будь щасливою всім на зло.

Бізнес точно йшов чудово,

Жити щоб було цікаво,

А чоловік-ідеал

На руках тебе тягав.

День ангела Світлани та Івана: кращі привітання

Ти Іван у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання в прозі

Дорога Світлано, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Світлано, нехай добра надія серця висвітлює твій шлях до благополуччя, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов. Бажаю тобі, Світланко, здоров'я, матеріальних благ і багатства внутрішнього світу, великих успіхів і тільки чудового настрою.

Дорогий Іван, вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати високого потенціалу в будь-якій діяльності і незгасного ентузіазму в будь-якій роботі. Нехай тобі часто посміхається фортуна і завжди супроводжує успіх, нехай серце твоє б'ється в ритмі любові і щастя, нехай твій шлях обходиться без каменів невдач і підніжок друзів.

День ангела Світлани та Івана: кращі привітання

СМС-привітання

Сьогодні настали іменини

У Світлани, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

День ангела Світлани та Івана: кращі привітання

В День Ангела, Іван, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

Поздоровлення в картинках, листівки

День ангела Світлани та Івана: кращі привітання
День ангела Світлани та Івана: кращі привітання
День ангела Світлани та Івана: кращі привітання
День ангела Світлани та Івана: кращі привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня відзначали кілька важливих пам'ятних дат та історичних подій: Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, а також народився Ханс Крістіан Андерсен і Серж Лифар.

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Місце
Україна
Тег
свято
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