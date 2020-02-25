День ангела Світлани: гарні привітання, картинки та відео

Православні християни 26 лютого вшановують пам'ять преподобних Зої і Фотинії (Світлани). Вони були палестинськими святими, що жили в V столітті.

Також цього дня всі дівчата й жінки на ім'я Світлана відзначають свої іменини. У День ангела Світлани OBOZREVATEL публікує гарні вірші, картинки та відео з привітаннями.

День ангела Світлани

День ангела Світлани: гарні вірші

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай сеpце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Світлана, найкращі привітання!

***

Сьогодні настали іменини

У Світлани, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

Іменини Світлани: привітання в картинках

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани

День ангела Світлани: відео

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