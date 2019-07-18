День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки

18 липня святкують день ангела Сергія та Анни. Сергій в перекладі з латинської мови означає "знатний". Анна означає "благодать", "милість божа".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до дня ангела Сергія та Анни.
День ангела Сергія – привітання у віршах
Сергій, хочу я вас привітати!
Від душі любові бажаю вам,
Так живіть, щоб у житті всім заправляти,
І щасливим бути, на зло ворогам!
Ви підлабузників завжди тримаєте близько,
Щоб знати, кому не довіряти.
Нехай людей поменше буде низьких –
Більше тих, хто буде поважати!
День ангела Сергія – привітання в прозі
Сергію, з днем ангела! Нехай в житті будуть завжди любов, сім'я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися.
День ангела Анни – привітання у віршах
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім'я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аню, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
День ангела Анни – привітання в прозі
Анна, я тебе щиро вітаю з днем ангела! Хочу побажати, щоб життя було щасливим і яскравим, на шляху зустрічалися добрі й чуйні люди, щоб в будь-якій діяльності ти була самою досконалістю. Щирого кохання тобі!
Листівки
День ангела
pixabay
Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 18 липня по картах Таро пророкує більшості знаків Зодіаку легкий і безтурботний день. Уважно стежте за знаками, які вам надає Всесвіт.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!