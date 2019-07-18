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День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки

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18 липня святкують день ангела Сергія та Анни. Сергій в перекладі з латинської мови означає "знатний". Анна означає "благодать", "милість божа".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до дня ангела Сергія та Анни.

День ангела Сергія – привітання у віршах

День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки

Сергій, хочу я вас привітати!

Від душі любові бажаю вам,

Так живіть, щоб у житті всім заправляти,

І щасливим бути, на зло ворогам!

Ви підлабузників завжди тримаєте близько,

Щоб знати, кому не довіряти.

Нехай людей поменше буде низьких –

Більше тих, хто буде поважати!

День ангела Сергія – привітання в прозі

День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки

Сергію, з днем ангела! Нехай в житті будуть завжди любов, сім'я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися.

День ангела Анни – привітання у віршах

День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім'я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аню, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

День ангела Анни – привітання в прозі

День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки

Анна, я тебе щиро вітаю з днем ангела! Хочу побажати, щоб життя було щасливим і яскравим, на шляху зустрічалися добрі й чуйні люди, щоб в будь-якій діяльності ти була самою досконалістю. Щирого кохання тобі!

Листівки

День ангела

День ангела

pixabay

День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія та Анни: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 18 липня по картах Таро пророкує більшості знаків Зодіаку легкий і безтурботний день. Уважно стежте за знаками, які вам надає Всесвіт.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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