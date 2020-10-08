День ангела Сергія: гарні привітання, побажання, відео та картинки

Власники імені Сергій 8 жовтня відзначають свій день ангела. Так, цього дня православна церква вшановує пам'ять їхнього покровителя преподобного Сергія Радонезького.

Сергій – ім'я латинського походження, яке в перекладі означає "високий" або "вельмишановний". До свята OBOZREVATEL підготував гарні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, вірші, листівки, картинки та відео.

З днем ангела Сергія: смс, вірші та проза

С днем ангела поздравить,

От души тебя, Сергей, спешу,

Пусть он всегда тебя направит,

На правильную тропу.

ускай от бед и зла оградит,

Пусть от несчастья и неудач защитит,

Пусть будет оберегом для тебя,

Пускай благословляет на добрые дела.

***

Ти,Сергію, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

С праздником тебя, Сергей!

Жизнь пусть будет веселей,

Ярких красок для души,

Жизнь ты ими распиши!

Будь же добрым и люби,

Свою сказку сотвори.

Освещай другим сердца,

Будь умнее мудреца!

Пусть помогут небеса,

И пусть крепнут телеса,

Ты здоровье не теряй,

Близких ты не забывай!

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел хоронитель,

Хай буде поруч завжди!

Щоб кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба нехай подарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

С самым лучшим днем, Серега!

Будь счастливым, не скучай.

В этот славный миг от Бога

Только радость получай.

Пусть ничто не беспокоит,

На душе царит уют,

Солнце тучка пусть не скроет,

И одни удачи ждут!

***

Сергію! День ангела, який ти зустрічаєш,

Щасливою датою в життя нехай ввійде.

І все хороше, про що мрієш,

Нехай збудеться і швидше прийде.

***

Сергей, поздравляю тебя. Желаю, чтобы сила твоей воли и твоих желаний всегда превалировала над любыми внешними условиями. Пусть задуманное удается, а загаданное – сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки. Поздравляю и надеюсь, что все твои мечты сбудутся.

***

Вітаю, Сергію. Бажаю завзятості, мужності, впевненості, міцного характеру та здоров'я. Сергію, нехай у твоєму житті завжди буде визначеність, стабільність і спроможність. Я бажаю тобі приймати тільки правильні рішення, здійснювати лише гідні вчинки і домагатися тільки успіху в справах.

***

Сережа, я тебя от души поздравляю. Пожелать тебе хочу быть бравым парнем по жизни, храбрым и смелым мужчиной, веселым и добрым человеком. Пусть жизнь дарит тебе яркие эмоции, счастливые моменты и радостные события. Желаю доброго здоровья, крепких сил и неугасаемого энтузиазма.

***

Нехай твої успіхи будуть досконалими, нехай везіння й удача супроводжують тебе на життєвому шляху. Будь вірним своїй мрії і не зупиняйся перед перешкодами. Від щирого серця вітаю тебе, Сергію!

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.