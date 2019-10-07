День ангела Романа: найкращі привітання та листівки

8 жовтня святкується день ангела Романа. Це ім'я в перекладі з латинської означає "римський", "римлянин".
Хлопці з таким ім'ям допитливі, ввічливі, працьовиті і творчо обдаровані. Здається, ніби вони цікавляться абсолютно всім — їхні погляди дуже широкі. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як можна привітати Романа з днем ангела.
Фото: otkritkiok.ru
День ангела Романа — привітання у віршах
День ангела нехай принесе тобі удачу,
Нехай, Роман, тобі у всьому пощастить,
Щоб став душею і фінансами багатшими,
Щоб справи пішли впевнено вперед.
Щоб чекав успіх, щоб не топтався ти на місці,
Щоб розуміння, що важливіше прийшло до тебе,
Щоб іменини відзначали тільки разом,
І щоб щасливий був ти в мене.
Фото: fresh-cards.ru
***
Іменини м це славне свято,
До тебе ангел спускається з небес,
Несе тобі удачу, щастя, радість,
Оберігає від невдач і бід.
Нехай все тобою задумане збувається,
Нехай успіх завжди посміхається,
Нехай буде твердим ґрунт під ногами,
Нехай нагородить тебе, Роман, доля сповна.
Фото: fresh-cards.ru
***
Добрий ангел тебе крилом торкнувся,
З іменинами тихесенько привітав,
Добрий день сонячним промінням посміхнувся,
Вітальний привіт тобі відправив.
Нехай свято потішить тебе,
Нехай щастить тобі, Роман, у всьому, завжди,
Нехай життя тече, як повна ріка,
Нехай щедро обдарує тебе доля.
Фото: fresh-cards.ru
День ангела Романа — привітання в прозі
Фото: fresh-cards.ru
Бажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Рома, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!
***
Роман, сьогодні я тебе від душі вітаю. Нехай у твоєму житті не буде темних смуг і злих невдач, нехай всюди переслідує тебе успіх і всюди чекає перемога. Рома, живи, як подобається і роби, що хочеться.
День ангела Романа — СМС
Фото: listivki.ru
Роман, хочу тобі удачі
Я в іменини побажати,
Щоб ставав ти багатший,
І неприємностей не знати,
Нехай тільки краще трапиться,
Нехай завжди тобі щастить,
Мрія твоя здійсниться,
Успіх тебе не підведе!
Листівки
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
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