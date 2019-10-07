День ангела Романа: найкращі привітання та листівки

8 жовтня святкується день ангела Романа. Це ім'я в перекладі з латинської означає "римський", "римлянин".

Хлопці з таким ім'ям допитливі, ввічливі, працьовиті і творчо обдаровані. Здається, ніби вони цікавляться абсолютно всім — їхні погляди дуже широкі. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як можна привітати Романа з днем ангела.

Фото: otkritkiok.ru

День ангела Романа — привітання у віршах

День ангела нехай принесе тобі удачу,

Нехай, Роман, тобі у всьому пощастить,

Щоб став душею і фінансами багатшими,

Щоб справи пішли впевнено вперед.

Щоб чекав успіх, щоб не топтався ти на місці,

Щоб розуміння, що важливіше прийшло до тебе,

Щоб іменини відзначали тільки разом,

І щоб щасливий був ти в мене.

Фото: fresh-cards.ru

***

Іменини м це славне свято,

До тебе ангел спускається з небес,

Несе тобі удачу, щастя, радість,

Оберігає від невдач і бід.

Нехай все тобою задумане збувається,

Нехай успіх завжди посміхається,

Нехай буде твердим ґрунт під ногами,

Нехай нагородить тебе, Роман, доля сповна.

Фото: fresh-cards.ru

***

Добрий ангел тебе крилом торкнувся,

З іменинами тихесенько привітав,

Добрий день сонячним промінням посміхнувся,

Вітальний привіт тобі відправив.

Нехай свято потішить тебе,

Нехай щастить тобі, Роман, у всьому, завжди,

Нехай життя тече, як повна ріка,

Нехай щедро обдарує тебе доля.

Фото: fresh-cards.ru

День ангела Романа — привітання в прозі

Фото: fresh-cards.ru

Бажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Рома, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!

***

Роман, сьогодні я тебе від душі вітаю. Нехай у твоєму житті не буде темних смуг і злих невдач, нехай всюди переслідує тебе успіх і всюди чекає перемога. Рома, живи, як подобається і роби, що хочеться.

День ангела Романа — СМС

Фото: listivki.ru

Роман, хочу тобі удачі

Я в іменини побажати,

Щоб ставав ти багатший,

І неприємностей не знати,

Нехай тільки краще трапиться,

Нехай завжди тобі щастить,

Мрія твоя здійсниться,

Успіх тебе не підведе!

Листівки

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

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