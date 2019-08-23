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День ангела Романа: кращі привітання та листівки

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23 серпня святкується день ангела Романа. Це ім'я в перекладі з латинської означає "римський", "римлянин".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками Роману з іменинами.

День ангела Романа – привітання у віршах

День ангела

День ангела

pixabay

З днем Ангела, Романе, вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!

* * *

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсив.

День ангела Романа – привітання в прозі

День ангела Романа: кращі привітання та листівки

Бажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Рома, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!

* * *

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здоров'я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

День ангела Романа – листівки

День ангела Романа: кращі привітання та листівки
День ангела Романа: кращі привітання та листівки
День ангела Романа: кращі привітання та листівки
День ангела Романа: кращі привітання та листівки
День ангела Романа: кращі привітання та листівки
День ангела Романа: кращі привітання та листівки
День ангела Романа: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня в Україні святкується День державного прапора. Також цього дня народилися Сергій Жадан, Альона Апіна і Семен Слєпаков.

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