День ангела Романа: кращі привітання та листівки

23 серпня святкується день ангела Романа. Це ім'я в перекладі з латинської означає "римський", "римлянин".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками Роману з іменинами.
День ангела Романа – привітання у віршах
День ангела
pixabay
З днем Ангела, Романе, вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
* * *
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсив.
День ангела Романа – привітання в прозі
Бажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Рома, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!
* * *
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здоров'я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!
День ангела Романа – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня в Україні святкується День державного прапора. Також цього дня народилися Сергій Жадан, Альона Апіна і Семен Слєпаков.
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