День ангела Романа: кращі привітання та листівки

23 серпня святкується день ангела Романа. Це ім'я в перекладі з латинської означає "римський", "римлянин".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками Роману з іменинами.

День ангела Романа – привітання у віршах

День ангела pixabay

З днем Ангела, Романе, вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!

* * *

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсив.

День ангела Романа – привітання в прозі

Бажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Рома, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!

* * *

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здоров'я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

День ангела Романа – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня в Україні святкується День державного прапора. Також цього дня народилися Сергій Жадан, Альона Апіна і Семен Слєпаков.

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