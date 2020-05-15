День ангела Романа: гарні привітання з іменинами, листівки, відео, вірші та проза

Аліна Мельник свята 04:40, 15.05.2020 Оновлено: 04:58, 15.05.2020

Православні віряни 15 травня шанують пам'ять благовірних князів братів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа та Давида. Свято було встановлено в пам'ять про перенесення мощей святих.

Також 15 травня всі, хто має ім'я Роман, відзначають свої іменини. До Дня ангела Романа OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах та прозі, оригінальні листівки та відео.

З днем ангела Романа
otkritkiok.ru

З Днем ангела Романа: вірші та проза

День ангела пусть принесет тебе удачу,

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

***

Побажання в День ангела Романа

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

За життям не йди понуро,

Зневіра, нудьга – це гріх!

Адже треба, щоб у житті було

Здоров’я та веселий сміх!

Нехай в житті особистому буде щастя,

Кар’єра нехай йде вперед,

Не затьмарить роки негода,

А старість? Старість – десь там чекає усіх!

***

Привітання з Днем ангела Романа
otkritkiok.ru

Роман, от души тебя поздравляю с именинами. Пусть в твоей жизни не будет темных полос, пусть повсюду тебя преследует успех и ждет победа. Пусть ангел оберегает тебя!

***

Вітаємо нашого дорогого Романа! Нехай і далі триває твій роман з життям, повний любові, незвичайних відкриттів і дивовижних зустрічей. Нехай ім'я твоє: "мужній, сильний", допоможе тобі в цьому. Будь щасливим!

Листівки Роману в іменини

Поздоровлення Роману з іменинами
otkritkiok.ru
Листівки з Днем ангела Романа
Іменини Романа: прикольні привітання
otkritkiok.ru
Картинки з іменинами Романа
otkritkiok.ru
СМС в День ангела Романа
Гіфка до Дня ангела Романа
otkritkiok.ru
Анімаційні привітання з Днем ангела Романа
otkritkiok.ru

День ангела Романа 2020: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли Трійця 2020 року та що не можна робити в Трійцю.

За матеріалами: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.

Коментувати
Lady свята

Дивіться також

Почему Петр I не почитался ни российской церковью ни историками?

Про мера Труханова, автопробіг 9 травня, корупцію й пожежі в Одесі: інтерв’ю з нардепом Олексієм Леоновим

Паспорти українців злили в мережу: хто може залишитися без грошей і навіщо це шахраям

Саакашвілі хоче розірвати угоду України з МВФ

Все против всех, или Украина с нуля