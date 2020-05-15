День ангела Романа: гарні привітання з іменинами, листівки, відео, вірші та проза

Православні віряни 15 травня шанують пам'ять благовірних князів братів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа та Давида. Свято було встановлено в пам'ять про перенесення мощей святих.

Також 15 травня всі, хто має ім'я Роман, відзначають свої іменини. До Дня ангела Романа OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах та прозі, оригінальні листівки та відео.

З днем ангела Романа otkritkiok.ru

З Днем ангела Романа: вірші та проза

День ангела пусть принесет тебе удачу,

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

***

Побажання в День ангела Романа

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

За життям не йди понуро,

Зневіра, нудьга – це гріх!

Адже треба, щоб у житті було

Здоров’я та веселий сміх!

Нехай в житті особистому буде щастя,

Кар’єра нехай йде вперед,

Не затьмарить роки негода,

А старість? Старість – десь там чекає усіх!

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Привітання з Днем ангела Романа otkritkiok.ru

Роман, от души тебя поздравляю с именинами. Пусть в твоей жизни не будет темных полос, пусть повсюду тебя преследует успех и ждет победа. Пусть ангел оберегает тебя!

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Вітаємо нашого дорогого Романа! Нехай і далі триває твій роман з життям, повний любові, незвичайних відкриттів і дивовижних зустрічей. Нехай ім'я твоє: "мужній, сильний", допоможе тобі в цьому. Будь щасливим!

Листівки Роману в іменини

Поздоровлення Роману з іменинами otkritkiok.ru

Листівки з Днем ангела Романа

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День ангела Романа 2020: відео

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За матеріалами: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.