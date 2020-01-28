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28 січня • оновлено в 20:08
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День ангела Петра: як душевно привітати зі святом. Листівки, вірші і проза

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29 січня православні християни вшановують пам'ять святого апостола Петра, одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Також цього дня з іменинами вітають всіх Петь. У свято OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Петрам з Днем ангела.

День ангела Петра

День ангела Петра

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З Днем ангела Петра: привітання у віршах

Твоє ім'я Петро – тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддастся!

***

День ангела Петра

День ангела Петра

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

День ангела Петра

День ангела Петра

Твоє ім'я Петро – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

День ангела Петра

День ангела Петра

Петре, ми вас всі вітаєм,

щастя зичимо й добра,

Щоб життя було яскравим

і в душі цвіла весна!

Ще наснаги у роботі,

Муза щоб не йшла від вас

Довгих літ, казкових ночей,

радості, привіт від нас!

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День ангела Петра: привітання в прозі

– Петре, вітаю тебе зі святом! Бажаю душевного багатства, постійного зростання, досягнень і підкорених вершин! Комфорту, затишку, достатку і безтурботності. Щастя, щирої любові і всіляких задоволень!

– Від душі вітаю тебе, дорогий Петре. Бажаю тобі невимовного везіння в житті, прекрасних можливостей саморозвитку і блискучих шансів на удачу, вірного кохання і справжнього щастя, нереальних успіхів і стабільного добробуту.

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

– Дорогий Петрику, вітаю тебе від щирого серця. Милий, я тобі бажаю мати високу гордість і честь, бути бравим і мужнім чоловіком, робити добрі вчинки і домагатися високих успіхів у житті, прагнути до свого щастя і бути щиро коханим.

З Днем ангела Петра: листівки

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

З Днем ангела Петра

З Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято традиции релігія церква
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