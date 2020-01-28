День ангела Петра: як душевно привітати зі святом. Листівки, вірші і проза

29 січня православні християни вшановують пам'ять святого апостола Петра, одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.
Також цього дня з іменинами вітають всіх Петь. У свято OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Петрам з Днем ангела.
День ангела Петра
З Днем ангела Петра: привітання у віршах
Твоє ім'я Петро – тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддастся!
***
День ангела Петра
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
День ангела Петра
Твоє ім'я Петро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
День ангела Петра
Петре, ми вас всі вітаєм,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
і в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!
День ангела Петра: привітання в прозі
– Петре, вітаю тебе зі святом! Бажаю душевного багатства, постійного зростання, досягнень і підкорених вершин! Комфорту, затишку, достатку і безтурботності. Щастя, щирої любові і всіляких задоволень!
– Від душі вітаю тебе, дорогий Петре. Бажаю тобі невимовного везіння в житті, прекрасних можливостей саморозвитку і блискучих шансів на удачу, вірного кохання і справжнього щастя, нереальних успіхів і стабільного добробуту.
З Днем ангела Петра
– Дорогий Петрику, вітаю тебе від щирого серця. Милий, я тобі бажаю мати високу гордість і честь, бути бравим і мужнім чоловіком, робити добрі вчинки і домагатися високих успіхів у житті, прагнути до свого щастя і бути щиро коханим.
З Днем ангела Петра: листівки
День ангела Петра
День ангела Петра
З Днем ангела Петра
День ангела Петра
З Днем ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
З Днем ангела Петра
З Днем ангела Петра
День ангела Петра
З Днем ангела Петра
З Днем ангела Петра
День ангела Петра
З Днем ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
З Днем ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
День ангела Петра
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