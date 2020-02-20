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20 лютого • оновлено в 05:22
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День ангела Петра: як гарно привітати Петю у віршах і прозі

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За православним церковним календарем 20 лютого всі, хто має ім'я Петро, відзначають свої іменини.

Так, з Днем ангела вітають всіх Петь. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання Петру з іменинами.

День ангела Петра

День ангела Петра

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Іменини Петра: поздоровлення у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

***

День ангела Петра

День ангела Петра

Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

День ангела Петра

День ангела Петра

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Петро, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

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День ангела Петра: привітання в прозі

– Вітаю зі святом, Петре! Бажаю завжди правильного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості і надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, міцна любов у серці і в родині. Достатку, удачі і різноманітності перспектив!

День ангела Петра

День ангела Петра

– Вітаю, Петре. Бажаю завжди залишатися бравим капітаном свого корабля, що постійно йде по курсу успіху й везіння. Петре, будь твердим і рішучим, здоровим і енергійним, розумним і сильним, щасливим і коханим!

– Дорогий Петре, щиро тебе вітаю і бажаю міцних сил, стабільного блага, високого достатку, вірного кохання, справжньої дружби, доброї удачі, безсумнівного успіху, постійного оптимізму і великого щастя в житті.

Картинки з Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий несподіваний секрет щасливих стосунків.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
календарь церква релігія традиции свято
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https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-лучшее поздравление
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