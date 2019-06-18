День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників

18 червня відзначають день ангела Петра та Ігоря. Петро в перекладі з давньогрецької означає "скеля", "камінь".
Ігор відноситься до перших запозичень імен в давньоруській мові, вживалося знаттю. Існує кілька теорій походження: від скандинавського им'я Ingvarr – "Той, кого охороняє Фрейр" (бог родючості), та кельтське походження. OBOZREVATEL пропонує читачеві яскраві привітання з днем ангела Петра та Ігоря.
День ангела Петра – привітання у віршах
Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!
Бажаємо добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
День ангела Петра – привітання в прозі
Вітаю з днем ангела, Петро! Бажаю вірного шляху, надійних друзів. Нехай завжди буде впевненість в завтрашньому дні, міцна любов у серці і в родині. Достатку, удачі і різноманітності перспектив!
День ангела Ігоря – привітання у віршах
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому тебе допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб ти добре серце мав,
І усім допомагав,
Був здоровим, багатів,
І з роками молодів.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди був щасливим!
День ангела Ігоря – привітання в прозі
Вітаю, Ігор, з іменинами тебе! Нехай удача супроводжує на нелегкому життєвому шляху, а в твій будинок приходять тільки любов, дружба і щастя. Нехай небесний охоронець вкриє крилом від усіх негараздів і неприємностей, а його молитва буде почутою на небесах. З Днем ангела!
Листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня після світлого свята Трійці відзначали День Святого Духа. Як привітати з цією датою, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
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