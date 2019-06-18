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День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників

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18 червня відзначають день ангела Петра та Ігоря. Петро в перекладі з давньогрецької означає "скеля", "камінь".

Ігор відноситься до перших запозичень імен в давньоруській мові, вживалося знаттю. Існує кілька теорій походження: від скандинавського им'я Ingvarr – "Той, кого охороняє Фрейр" (бог родючості), та кельтське походження. OBOZREVATEL пропонує читачеві яскраві привітання з днем ангела Петра та Ігоря.

День ангела Петра – привітання у віршах

День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників

Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!

Бажаємо добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

День ангела Петра – привітання в прозі

День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників

Вітаю з днем ангела, Петро! Бажаю вірного шляху, надійних друзів. Нехай завжди буде впевненість в завтрашньому дні, міцна любов у серці і в родині. Достатку, удачі і різноманітності перспектив!

День ангела Ігоря – привітання у віршах

День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому тебе допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мав,

І усім допомагав,

Був здоровим, багатів,

І з роками молодів.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди був щасливим!

День ангела Ігоря – привітання в прозі

День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників

Вітаю, Ігор, з іменинами тебе! Нехай удача супроводжує на нелегкому життєвому шляху, а в твій будинок приходять тільки любов, дружба і щастя. Нехай небесний охоронець вкриє крилом від усіх негараздів і неприємностей, а його молитва буде почутою на небесах. З Днем ангела!

Листівки

День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників
День ангела Петра та Ігоря: як привітати іменинників

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня після світлого свята Трійці відзначали День Святого Духа. Як привітати з цією датою, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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