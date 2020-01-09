День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі

10 січня православні віруючі вшановують пам'ять мученика Петра Нікомидійського.

Він був одним зі священномучеників, які постраждали від гонінь язичників на християн за часів імператорів Діоклетіана (284–305) і Максиміана (284–305).

Крім того, свої іменини сьогодні відзначають усі чоловіки на ім'я Петро. Як привітати з Днем ангела Петра: OBOZREVATEL пропонує найкращі листівки і привітання Петям у віршах і прозі.

День ангела Петра: привітання у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

***

Петро – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

Іменини Петра: привітання в прозі

– Дорогий Петро, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати непереможного здоров'я і оптимізму душі, впевненості в своїх силах і активної діяльності, чудових успіхів і неймовірного щастя в житті, великої удачі і безсумнівної любові.

– Вітаю зі святом, Петро! Бажаю завжди вірного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості і надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, міцна любов у серці і в родині. Достатку, удачі й різноманіття перспектив!

– Вітаю, Петре. Бажаю завжди залишатися бравим капітаном свого корабля, що постійно йде курсом успіху і везіння. Петро, будь дуже сильним і рішучим, здоровим і енергійним, розумним і сильним, щасливим і коханим!

– Дорогий Петя, щиро тебе вітаю і бажаю міцних сил, стабільного блага, високого достатку, вірного кохання, справжньої дружби, доброї удачі, безсумнівного успіху, постійного оптимізму і великого щастя в житті.

Привітання Петру: листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня 2020 року над Україною відбудеться перше місячне затемнення в новому році. Читайте про те, яким знакам Зодіаку в п'ятницю доведеться не солодко, оскільки Місяць буде мати на них великий вплив.

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