День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі

10 січня православні віруючі вшановують пам'ять мученика Петра Нікомидійського.
Він був одним зі священномучеників, які постраждали від гонінь язичників на християн за часів імператорів Діоклетіана (284–305) і Максиміана (284–305).
Крім того, свої іменини сьогодні відзначають усі чоловіки на ім'я Петро. Як привітати з Днем ангела Петра: OBOZREVATEL пропонує найкращі листівки і привітання Петям у віршах і прозі.
День ангела Петра: привітання у віршах
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!
***
Петро – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
Іменини Петра: привітання в прозі
– Дорогий Петро, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати непереможного здоров'я і оптимізму душі, впевненості в своїх силах і активної діяльності, чудових успіхів і неймовірного щастя в житті, великої удачі і безсумнівної любові.
– Вітаю зі святом, Петро! Бажаю завжди вірного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості і надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, міцна любов у серці і в родині. Достатку, удачі й різноманіття перспектив!
– Вітаю, Петре. Бажаю завжди залишатися бравим капітаном свого корабля, що постійно йде курсом успіху і везіння. Петро, будь дуже сильним і рішучим, здоровим і енергійним, розумним і сильним, щасливим і коханим!
– Дорогий Петя, щиро тебе вітаю і бажаю міцних сил, стабільного блага, високого достатку, вірного кохання, справжньої дружби, доброї удачі, безсумнівного успіху, постійного оптимізму і великого щастя в житті.
Привітання Петру: листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня 2020 року над Україною відбудеться перше місячне затемнення в новому році. Читайте про те, яким знакам Зодіаку в п'ятницю доведеться не солодко, оскільки Місяць буде мати на них великий вплив.
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