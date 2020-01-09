Головна Новини
9 січня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі

947
Читати матеріал російською

10 січня православні віруючі вшановують пам'ять мученика Петра Нікомидійського.

Він був одним зі священномучеників, які постраждали від гонінь язичників на християн за часів імператорів Діоклетіана (284–305) і Максиміана (284–305).

Крім того, свої іменини сьогодні відзначають усі чоловіки на ім'я Петро. Як привітати з Днем ангела Петра: OBOZREVATEL пропонує найкращі листівки і привітання Петям у віршах і прозі.

День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
Новини
Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

День ангела Петра: привітання у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

***

День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі

Петро – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі

Іменини Петра: привітання в прозі

– Дорогий Петро, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати непереможного здоров'я і оптимізму душі, впевненості в своїх силах і активної діяльності, чудових успіхів і неймовірного щастя в житті, великої удачі і безсумнівної любові.

– Вітаю зі святом, Петро! Бажаю завжди вірного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості і надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, міцна любов у серці і в родині. Достатку, удачі й різноманіття перспектив!

День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі

– Вітаю, Петре. Бажаю завжди залишатися бравим капітаном свого корабля, що постійно йде курсом успіху і везіння. Петро, будь дуже сильним і рішучим, здоровим і енергійним, розумним і сильним, щасливим і коханим!

– Дорогий Петя, щиро тебе вітаю і бажаю міцних сил, стабільного блага, високого достатку, вірного кохання, справжньої дружби, доброї удачі, безсумнівного успіху, постійного оптимізму і великого щастя в житті.

Новини
Курс долара розвернувся: скільки коштує валюта після новорічних свят

Привітання Петру: листівки

День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі
День ангела Петра: найкращі привітання у віршах і прозі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня 2020 року над Україною відбудеться перше місячне затемнення в новому році. Читайте про те, яким знакам Зодіаку в п'ятницю доведеться не солодко, оскільки Місяць буде мати на них великий вплив.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято день народження
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги