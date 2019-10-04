День ангела Петра: найкращі привітання та листівки зі святом

5 жовтня святкується день ангела Петра. Це ім'я в перекладі з давньогрецької означає "скеля", "камінь".

Носій цього імені – надійний чоловік, наділений підвищеним почуттям справедливості. OBOZREVATEL пропонує читачеві яскраві привітання з днем ангела Петра.

День ангела Петра – привітання у віршах

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

* * *

Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!

Бажаємо добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

* * *

Віскі, лід, ікра і ром,

Курок сто і пуд свинини.

Так гульнемо ж ми з Петром,

Адже в Петі — іменини!

* * *

Ім'я Петро – значить "камінь"

Що тут можна говорити?

З іменинами вітаю

Побажаю чесним жити,

Бути відважним, не знати печалі

Посміхатися і любити!

День ангела Петра – привітання в прозі

Дорогий Петро, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати непереможного здоров'я та оптимізму душі, впевненості у своїх силах і активної діяльності, чудових успіхів й неймовірного щастя в житті, великої удачі та безсумнівного кохання.

* * *

Петро, вітаю тебе зі святом! Бажаю душевного багатства, постійного зростання, досягнень і підкорення вершин! Комфорту, затишку, достатку і безтурботності. Щастя, щирого козання й всіляких задоволень!

* * *

Дорогий Петрику, вітаю тебе від щирого серця. Милий, я тобі бажаю мати гордість та честь, бути бравим та мужнім чоловіком, робити добрі вчинки й домагатися високих успіхів у житті, прагнути до свого щастя й бути коханим.

* * *

Вітаю зі святом, Петро! Бажаю завжди вірного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості та надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, міцна любов у серці та в родині. Достатку, удачі й різноманітності перспектив!

День ангела Петра – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня цього року відзначають День вчителя в Україні. Дізнатися історію та традиції свята можна в нашому матеріалі.

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