День ангела Петра: найкращі привітання та листівки зі святом

5 жовтня святкується день ангела Петра. Це ім'я в перекладі з давньогрецької означає "скеля", "камінь".
Носій цього імені – надійний чоловік, наділений підвищеним почуттям справедливості. OBOZREVATEL пропонує читачеві яскраві привітання з днем ангела Петра.
День ангела Петра – привітання у віршах
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
* * *
Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!
Бажаємо добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
* * *
Віскі, лід, ікра і ром,
Курок сто і пуд свинини.
Так гульнемо ж ми з Петром,
Адже в Петі — іменини!
* * *
Ім'я Петро – значить "камінь"
Що тут можна говорити?
З іменинами вітаю
Побажаю чесним жити,
Бути відважним, не знати печалі
Посміхатися і любити!
День ангела Петра – привітання в прозі
Дорогий Петро, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати непереможного здоров'я та оптимізму душі, впевненості у своїх силах і активної діяльності, чудових успіхів й неймовірного щастя в житті, великої удачі та безсумнівного кохання.
* * *
Петро, вітаю тебе зі святом! Бажаю душевного багатства, постійного зростання, досягнень і підкорення вершин! Комфорту, затишку, достатку і безтурботності. Щастя, щирого козання й всіляких задоволень!
* * *
Дорогий Петрику, вітаю тебе від щирого серця. Милий, я тобі бажаю мати гордість та честь, бути бравим та мужнім чоловіком, робити добрі вчинки й домагатися високих успіхів у житті, прагнути до свого щастя й бути коханим.
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Вітаю зі святом, Петро! Бажаю завжди вірного шляху, надійних друзів і товаришів, легкості та надійності. Нехай завжди буде впевненість у завтрашньому дні, міцна любов у серці та в родині. Достатку, удачі й різноманітності перспектив!
День ангела Петра – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня цього року відзначають День вчителя в Україні. Дізнатися історію та традиції свята можна в нашому матеріалі.
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