День ангела Петра: кращі привітання та листівки

6 квітня відзначають День ангела Петра. Це ім'я походить від давньогрецького слова "Петрос", що означає "камінь" або "скеля".
Петро – добрий і надійний чоловік з підвищеним почуттям справедливості. На сьогоднішній день це ім'я втратило величезну популярність, хоч і зустрічається на пострадянському просторі. OBOZREVATEL підібрав гарні поздоровлення.
Церква в цей день вшановує мученика Петра Казанського, який постраждав від рук татар через християнство. Після підкорення Казані, Петро пішов з дому і оселився у бояр. Він усвідомив перевагу християнства над мусульманством, завдяки чому був хрещений. Але казанські татари схопили його і мучили до смерті, проте Петро так і не відмовився від віри.
Привітання Петра у віршах
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!
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Ім'я Петро - значить "камінь"
Що тут можна говорити?
З іменинами вітаю
Побажаю чесним жити,
Бути відважним, не знати печалі
Посміхатися і любити!
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Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!
Бажаємо добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
Привітання Петра в прозі
Дорогий Петро, щиро тебе вітаю і бажаю міцних сил, стабільного блага, високого достатку, вірного кохання, справжньої дружби, доброї удачі, безсумнівного успіху, постійного оптимізму і великого щастя.
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Вітаю, Петро. Бажаю завжди залишатися бравим капітаном свого корабля, що постійно йде курсом успіху і везіння. Будь сильний і рішучий, здоровий і енергійний, розумний і сильний, щасливий і коханий!
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Я вітаю тебе сьогодні, мій друже, з прекрасним і світлим днем, з Днем ангела! Петро, бажаю нових нагород, багато перемог і великого щастя! Нехай любов тебе несе на своїх білих крилах до твоєї найзаповітнішої мрії! Нехай вона не здається такою далекою і швидше здійсниться!
СМС-привітання
Петро, від душі тебе вітаємо. Поквапся почути, що бажаємо. Нехай в море буття не буде негоди. І, шлях ти свій пройшовши, забудеш всі негаразди.
* * *
Твоє ім’я Петро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
* * *
До цілей рухатися не бійся,
Ні про що не турбуйся,
І тебе покине нехай
І смуток, і печаль!
Петро, в це свято світле
Нехай цвіте на серце літо!
Багато щастя я бажаю,
Щоб жив, турбот не знаючи!
Листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Чистий четвер відзначатимуть 25 квітня. Це один з головних днів Страсного тижня, який буде перед Великоднем.
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