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День ангела Петра: кращі привітання та листівки

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6 квітня відзначають День ангела Петра. Це ім'я походить від давньогрецького слова "Петрос", що означає "камінь" або "скеля".

Петро – добрий і надійний чоловік з підвищеним почуттям справедливості. На сьогоднішній день це ім'я втратило величезну популярність, хоч і зустрічається на пострадянському просторі. OBOZREVATEL підібрав гарні поздоровлення.

Церква в цей день вшановує мученика Петра Казанського, який постраждав від рук татар через християнство. Після підкорення Казані, Петро пішов з дому і оселився у бояр. Він усвідомив перевагу християнства над мусульманством, завдяки чому був хрещений. Але казанські татари схопили його і мучили до смерті, проте Петро так і не відмовився від віри.

День ангела Петра: кращі привітання та листівки

Привітання Петра у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

День ангела Петра: кращі привітання та листівки

* * *

Ім'я Петро - значить "камінь"

Що тут можна говорити?

З іменинами вітаю

Побажаю чесним жити,

Бути відважним, не знати печалі

Посміхатися і любити!

* * *

Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!

Бажаємо добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

День ангела Петра: кращі привітання та листівки

Привітання Петра в прозі

Дорогий Петро, щиро тебе вітаю і бажаю міцних сил, стабільного блага, високого достатку, вірного кохання, справжньої дружби, доброї удачі, безсумнівного успіху, постійного оптимізму і великого щастя.

* * *

Вітаю, Петро. Бажаю завжди залишатися бравим капітаном свого корабля, що постійно йде курсом успіху і везіння. Будь сильний і рішучий, здоровий і енергійний, розумний і сильний, щасливий і коханий!

* * *

Я вітаю тебе сьогодні, мій друже, з прекрасним і світлим днем, з Днем ангела! Петро, бажаю нових нагород, багато перемог і великого щастя! Нехай любов тебе несе на своїх білих крилах до твоєї найзаповітнішої мрії! Нехай вона не здається такою далекою і швидше здійсниться!

День ангела Петра: кращі привітання та листівки

СМС-привітання

Петро, від душі тебе вітаємо. Поквапся почути, що бажаємо. Нехай в море буття не буде негоди. І, шлях ти свій пройшовши, забудеш всі негаразди.

* * *

Твоє ім’я Петро – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

* * *

До цілей рухатися не бійся,

Ні про що не турбуйся,

І тебе покине нехай

І смуток, і печаль!

Петро, в це свято світле

Нехай цвіте на серце літо!

Багато щастя я бажаю,

Щоб жив, турбот не знаючи!

Листівки

День ангела Петра: кращі привітання та листівки
День ангела Петра: кращі привітання та листівки
День ангела Петра: кращі привітання та листівки
День ангела Петра: кращі привітання та листівки
День ангела Петра: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Чистий четвер відзначатимуть 25 квітня. Це один з головних днів Страсного тижня, який буде перед Великоднем.

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