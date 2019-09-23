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23 вересня • оновлено в 07:51
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День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки

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У понеділок, 23 вересня, святкується день ангела Петра і Павла на честь єпископів Нікейських.

Ім'я Петро від давньогрецького слова "Петрос" перекладається, як "камінь" або "скеля". Павло з латинської мови – "невеликий". OBOZREVATEL зібрав для читачів оригінальні привітання та листівки для іменинників.

День ангела Петра – привітання у віршах

День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки

pexels.com

Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!

Бажаємо добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

* * *

День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки

Твоє ім'я, Петро, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддастся!

День ангела Петра – привітання в прозі

День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки

Дорогий Петро, від душі вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі везіння в житті, прекрасних можливостей саморозвитку і блискучих шансів на удачу, вірного кохання і справжнього щастя, нереальних успіхів і стабільного добробуту.

* * *

Вітаю з днем ангела, Петро. Бажаю завжди залишатися бравим капітаном свого корабля, який постійно йде за курсом успіху і везіння. Будь сильним і рішучим, здоровим та енергійним, розумним, щасливим і коханим!

День ангела Павла – привітання у віршах

День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки

Павло, вітаєм Вас зі Святом!

Добра та миру, щастя Вам!

А ще наснаги і здоров’я,

Й кохання від прекрасних дам!

Щоб і життя текло спокійно,

Серед тернистих берегів,

Але, щоб також вистачало,

яскравих днів й гучних подій!

* * *

Павло, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго-до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Хай шлях , Твій, Паша, буде світлим,

Здоров’я й сил!

День ангела Павла – привітання в прозі

День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки

Дорогий Павло, вітаю тебе і бажаю великої фортуни та вірних успіхів, блискучої кар'єри і високого достатку, величезних перспектив розвитку та поваги, щирого кохання та безсумнівного щастя.

* * *

Дорогий Павло, вітаю з днем ангела і хочу побажати з легкістю долати будь-який кордон до гідної та великої мети, жити з щирим коханням в серці, працювати з нескінченним ентузіазмом, веселитися від душі та прославитися великим успіхом.

День Петра і Павла 2019 – листівки

День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки
День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця вересня в православному календарі відзначено кілька важливих свят. Ознайомитися зі списком можна за посиланням.

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