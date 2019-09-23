День ангела Петра і Павла: кращі привітання та листівки

У понеділок, 23 вересня, святкується день ангела Петра і Павла на честь єпископів Нікейських.
Ім'я Петро від давньогрецького слова "Петрос" перекладається, як "камінь" або "скеля". Павло з латинської мови – "невеликий". OBOZREVATEL зібрав для читачів оригінальні привітання та листівки для іменинників.
День ангела Петра – привітання у віршах
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Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!
Бажаємо добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
* * *
Твоє ім'я, Петро, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддастся!
День ангела Петра – привітання в прозі
Дорогий Петро, від душі вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі везіння в житті, прекрасних можливостей саморозвитку і блискучих шансів на удачу, вірного кохання і справжнього щастя, нереальних успіхів і стабільного добробуту.
* * *
Вітаю з днем ангела, Петро. Бажаю завжди залишатися бравим капітаном свого корабля, який постійно йде за курсом успіху і везіння. Будь сильним і рішучим, здоровим та енергійним, розумним, щасливим і коханим!
День ангела Павла – привітання у віршах
Павло, вітаєм Вас зі Святом!
Добра та миру, щастя Вам!
А ще наснаги і здоров’я,
Й кохання від прекрасних дам!
Щоб і життя текло спокійно,
Серед тернистих берегів,
Але, щоб також вистачало,
яскравих днів й гучних подій!
* * *
Павло, вітаємо зі Святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго-до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже Тебе від зла!
Хай шлях , Твій, Паша, буде світлим,
Здоров’я й сил!
День ангела Павла – привітання в прозі
Дорогий Павло, вітаю тебе і бажаю великої фортуни та вірних успіхів, блискучої кар'єри і високого достатку, величезних перспектив розвитку та поваги, щирого кохання та безсумнівного щастя.
* * *
Дорогий Павло, вітаю з днем ангела і хочу побажати з легкістю долати будь-який кордон до гідної та великої мети, жити з щирим коханням в серці, працювати з нескінченним ентузіазмом, веселитися від душі та прославитися великим успіхом.
День Петра і Павла 2019 – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця вересня в православному календарі відзначено кілька важливих свят. Ознайомитися зі списком можна за посиланням.
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