День ангела Павла: оригінальні привітання

У п'ятницю, 19 квітня, відзначають день ангела Павла. Це ім'я в перекладі з латинської означає "невеликий".

Павло спокійний, товариський, чарівний, цілеспрямований, прагне до досконалості. OBOZREVATEL зібрав оригінальні привітання та листівки для чоловіка з цим ім'ям зі святом.

Привітання у віршах

Павло гордий, неприступний,

Ніби цар чи імператор,

Але в душі він дуже добрий

І хороший він оратор,

Тост цікаший зачитає,

Виб'є сльози в нас з очей,

А сьогодні побажаю

Павлу романтичних ночей,

Залишатися хлопцем кращим,

Не обрастати жирком,

Ну а після відзначень

Бути на утро огірком!

* * *

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

Поздоровлення в прозі

Дорогий Павло, вітаю тебе і бажаю великого успіху, блискучої кар'єри і високого достатку, величезних перспектив розвитку та поваги, щирої любові і безсумнівного щастя.

* * *

З днем ангела, Павло! Найпрекрасніші побажання, для найкращої людини в світі! Будь завжди здоровим і славним, а решта додасться!

СМС-привітання

Павлу щастя я бажаю,

І сьогодні вітаю,

Нехай завжди тобі щастить,

Ангел тебе захистить,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять.

Вітаю З Днем Ангела!

* * *

Сьогодні я бажаю, Павло,

Щоб щастя тебе поцілувало,

А смуток ти забув,

Щоб завжди щасливим був,

Везіння чекай, воно прийде,

Тобі удачу принесе,

Хай щастя ллється через край -

Ніколи ти не відступай!

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня буде повний місяць в знаку Терезів. У цей день варто бути обережними, так як явище – особливе.

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