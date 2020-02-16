День ангела Павла: гарні листівки і вірші для Паші

За православним церковним календарем 16 лютого всі, хто має ім'я Павло, відзначають свій День ангела.
Так, цього дня з іменинами вітають усіх Паш. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання Павлу з іменинами.
День ангела Павла
З Днем ангела, Павло: вірші
Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри й сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці й сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі й світлі.
***
День ангела Павла
Павло – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
З Днем ангела Павла
У іменини Павлу я бажаю
Лише перемог на життєвому шляху.
І, тебе душевно вітаючи,
Цей тост хочу виголосити.
Нехай тобі супроводжує достаток,
І робота спирається завжди.
І щоб ти, гарний, славний, ставний,
Був таким же довгі роки!
День ангела Павла: привітання в прозі
– Я знаю, що в тебе, дорогий Паша, все в житті складеться так, як ти бажаєш! Будь здоровим, сповненим сил і енергії! Нехай поруч завжди будуть рідні та близькі люди, які підтримають і допоможуть тобі у всіх починаннях! Живи щасливо й отримуй від життя насолоду!
– Дорогий Павло, вітаю тебе і бажаю великого везіння і вірних успіхів, блискучої кар'єри і високого достатку, величезних перспектив розвитку та поваги, щирої любові і безсумнівного щастя.
День ангела Павла
– Милий Павлік, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю, щоб фортуна тобі посміхалася, щоб у справах чекав успіх і везіння, щоб життя радувало відчуттями щастя й кохання, щоб на шляху горіло яскраве світло і простягалася добра надія.
– Чуйну і доброзичливу людину, чудового хлопця на ім'я Павло вітаю зі святом. Нехай твій шлях буде легким і успішним, нехай увесь труд та справа приносять добрі плоди, нехай буде в твоєму житті вірна любов і надійне щастя.
Листівки до Дня ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
З Днем ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
З Днем ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
З Днем ангела Павла
З Днем ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
З Днем ангела Павла
День ангела Павла
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий несподіваний секрет щасливих стосунків.
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