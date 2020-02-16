День ангела Павла: гарні листівки і вірші для Паші

За православним церковним календарем 16 лютого всі, хто має ім'я Павло, відзначають свій День ангела.

Так, цього дня з іменинами вітають усіх Паш. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання Павлу з іменинами.

День ангела Павла

З Днем ангела, Павло: вірші

Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

***

День ангела Павла

Павло – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

З Днем ангела Павла

У іменини Павлу я бажаю

Лише перемог на життєвому шляху.

І, тебе душевно вітаючи,

Цей тост хочу виголосити.

Нехай тобі супроводжує достаток,

І робота спирається завжди.

І щоб ти, гарний, славний, ставний,

Був таким же довгі роки!

День ангела Павла: привітання в прозі

– Я знаю, що в тебе, дорогий Паша, все в житті складеться так, як ти бажаєш! Будь здоровим, сповненим сил і енергії! Нехай поруч завжди будуть рідні та близькі люди, які підтримають і допоможуть тобі у всіх починаннях! Живи щасливо й отримуй від життя насолоду!

– Дорогий Павло, вітаю тебе і бажаю великого везіння і вірних успіхів, блискучої кар'єри і високого достатку, величезних перспектив розвитку та поваги, щирої любові і безсумнівного щастя.

День ангела Павла

– Милий Павлік, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю, щоб фортуна тобі посміхалася, щоб у справах чекав успіх і везіння, щоб життя радувало відчуттями щастя й кохання, щоб на шляху горіло яскраве світло і простягалася добра надія.

– Чуйну і доброзичливу людину, чудового хлопця на ім'я Павло вітаю зі святом. Нехай твій шлях буде легким і успішним, нехай увесь труд та справа приносять добрі плоди, нехай буде в твоєму житті вірна любов і надійне щастя.

Листівки до Дня ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

З Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

З Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

З Днем ангела Павла

День ангела Павла

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий несподіваний секрет щасливих стосунків.

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