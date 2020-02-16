Головна Новини
16 лютого • оновлено в 06:45
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

День ангела Павла: гарні листівки і вірші для Паші

1.1т
Читати матеріал російською

За православним церковним календарем 16 лютого всі, хто має ім'я Павло, відзначають свій День ангела.

Так, цього дня з іменинами вітають усіх Паш. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання Павлу з іменинами.

День ангела Павла

День ангела Павла

Новини
Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

З Днем ангела, Павло: вірші

Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

***

День ангела Павла

День ангела Павла

Павло – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

У іменини Павлу я бажаю

Лише перемог на життєвому шляху.

І, тебе душевно вітаючи,

Цей тост хочу виголосити.

Нехай тобі супроводжує достаток,

І робота спирається завжди.

І щоб ти, гарний, славний, ставний,

Був таким же довгі роки!

Новини
YouTube виповнюється 15 років: топ-15 невідомих фактів про найпопулярніший відеохостинг

День ангела Павла: привітання в прозі

– Я знаю, що в тебе, дорогий Паша, все в житті складеться так, як ти бажаєш! Будь здоровим, сповненим сил і енергії! Нехай поруч завжди будуть рідні та близькі люди, які підтримають і допоможуть тобі у всіх починаннях! Живи щасливо й отримуй від життя насолоду!

– Дорогий Павло, вітаю тебе і бажаю великого везіння і вірних успіхів, блискучої кар'єри і високого достатку, величезних перспектив розвитку та поваги, щирої любові і безсумнівного щастя.

День ангела Павла

День ангела Павла

– Милий Павлік, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю, щоб фортуна тобі посміхалася, щоб у справах чекав успіх і везіння, щоб життя радувало відчуттями щастя й кохання, щоб на шляху горіло яскраве світло і простягалася добра надія.

– Чуйну і доброзичливу людину, чудового хлопця на ім'я Павло вітаю зі святом. Нехай твій шлях буде легким і успішним, нехай увесь труд та справа приносять добрі плоди, нехай буде в твоєму житті вірна любов і надійне щастя.

Листівки до Дня ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

З Днем ангела Павла

З Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий несподіваний секрет щасливих стосунків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги