День ангела Ольги: оригінальні листівки і поздоровлення

24 липня святкують день ангела Ольги. Це ім'я в перекладі з староєврейського означає "свята".

OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з кращими привітаннями в віршах і прозі, а також листівками для іменинниць.

Рамблер

Поздоровлення у віршах

Сьогодні настали іменини

У Ольги, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

Твоє ім'я Ольга - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Олю!

Поздоровлення в прозі

Вітаю з Днем Ольги і від щирого серця бажаю міцних сил і здоров'я, стійкого самовладання і цілеспрямованості, непереможною відваги і наполегливості, впевненості в собі і обов'язкового досягнення всіх поставлених цілей. Успіху і блаженного життя!

Сердечно вітаю з Днем Ольги і від душі бажаю доброго відплати за всі земні і старанну працю, світлого блага життя і цілеспрямованості до своїх мрій. Нехай близькі і друзі завжди будуть поруч, Оленька, нехай із кожним днем тебе чекає радість, натхнення і щастя.

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня православна церква відзначила свято Казанської ікони Божої Матері. У цей день прийнято молитися за здоров'я близьких і не можна було виконувати важку роботу.

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