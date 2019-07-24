День ангела Ольги: оригінальні листівки і поздоровлення

24 липня святкують день ангела Ольги. Це ім'я в перекладі з староєврейського означає "свята".
OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з кращими привітаннями в віршах і прозі, а також листівками для іменинниць.
Рамблер
Поздоровлення у віршах
Сьогодні настали іменини
У Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
Твоє ім'я Ольга - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Олю!
Поздоровлення в прозі
Вітаю з Днем Ольги і від щирого серця бажаю міцних сил і здоров'я, стійкого самовладання і цілеспрямованості, непереможною відваги і наполегливості, впевненості в собі і обов'язкового досягнення всіх поставлених цілей. Успіху і блаженного життя!
Сердечно вітаю з Днем Ольги і від душі бажаю доброго відплати за всі земні і старанну працю, світлого блага життя і цілеспрямованості до своїх мрій. Нехай близькі і друзі завжди будуть поруч, Оленька, нехай із кожним днем тебе чекає радість, натхнення і щастя.
Листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня православна церква відзначила свято Казанської ікони Божої Матері. У цей день прийнято молитися за здоров'я близьких і не можна було виконувати важку роботу.
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