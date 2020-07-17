День ангела Ольги 17 липня: як привітати зі святом

Православна церква 17 липня вшановує пам'ять княжни Ольги Миколаївни, доньки імператора Миколи II, яку разом з її сім'єю розстріляли більшовики в ніч на 17 липня 1918 року. У серпні 2000 року княжну було канонізовано як новомученицю

Цього дня власниці імені Ольга відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, відео, картинки та листівки.

День ангела Ольги: смс, вірші та проза

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

У Олечки сегодня именины,

А это значит – будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.

***

З Днем ангела Ольги facedobra.com

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Ангел, Ольгин покровитель,

Прилетел в ее обитель.

Заглянул в ее глаза.

Ей всю правду рассказал.

Ольга – яркая натура:

Ум и внешняя фактура.

Жаждет почестей и власти.

Напролом стремится к счастью.

Никому не поддается.

Много ей удается.

Оленька, люби людей!

Процветай и молодей!

***

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Іменини Ольги 2020 vjoy.cc

Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

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Оленько, в день твоїх іменин бажаю залишатися прекрасною людиною, жінкою, подругою! Бути промінцем світла в похмурий день і веселкою після дощу! Бажаю, щоб усе в житті вдавалося!

***

Вітаю з Днем ангела Ольги і бажаю милості Божої, любові і світлої надії в житті, радості в кожен твій новий день. Нехай очі сяють від щастя, а серце наповнюється щирою добротою.

З Днем ангела Ольги: картинки і листівки

Привітання з Днем ангела Ольги: листівка kleo.ru

Картинки з Днем ангела Ольги ridna.com.ua

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Іменини Ольги: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.