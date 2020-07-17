День ангела Ольги 17 липня: як привітати зі святом
Православна церква 17 липня вшановує пам'ять княжни Ольги Миколаївни, доньки імператора Миколи II, яку разом з її сім'єю розстріляли більшовики в ніч на 17 липня 1918 року. У серпні 2000 року княжну було канонізовано як новомученицю
Цього дня власниці імені Ольга відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, відео, картинки та листівки.
День ангела Ольги: смс, вірші та проза
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!
***
У Олечки сегодня именины,
А это значит – будем поздравлять,
Любви и счастья вечные картины
Пускай судьба научит рисовать.
А я тебе желаю море смеха,
Вагон любви и счастья океан,
Во всех делах удачи и успеха,
Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Ангел, Ольгин покровитель,
Прилетел в ее обитель.
Заглянул в ее глаза.
Ей всю правду рассказал.
Ольга – яркая натура:
Ум и внешняя фактура.
Жаждет почестей и власти.
Напролом стремится к счастью.
Никому не поддается.
Много ей удается.
Оленька, люби людей!
Процветай и молодей!
***
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!
***
Оленько, в день твоїх іменин бажаю залишатися прекрасною людиною, жінкою, подругою! Бути промінцем світла в похмурий день і веселкою після дощу! Бажаю, щоб усе в житті вдавалося!
***
Вітаю з Днем ангела Ольги і бажаю милості Божої, любові і світлої надії в житті, радості в кожен твій новий день. Нехай очі сяють від щастя, а серце наповнюється щирою добротою.
З Днем ангела Ольги: картинки і листівки
Іменини Ольги: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.