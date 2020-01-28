День ангела Олени: як оригінально привітати

28 січня відзначають День ангела Олени. Це ім'я грецького походження і означає "обрана", "світла".
Також ім'я можна інтерпретувати як "факел", "вогонь", "світло". Саме ім'я Олена – це похідне ім'я від імені Геліос, бога Сонця в давньогрецькій міфології. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання для жінок.
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Поздоровлення у віршах
Сьогодні настали іменини
У Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Поздоровлення в прозі
З Днем ангела, мила, чарівна, прекрасна Олена. Нехай твій охоронець береже тебе від бід і хвороб, нехай у твого ангела будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють тебе від заздрості і печалі. Бажаю тобі завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброї, натхненною, щирою, люблячою, улюбленою і гідною щастя!
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СМС-привітання
З Днем ангела тебе, Олена,
Від щирого серця вітаю,
Добра, удачі і любові
Від щирого серця я бажаю.
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Листівки
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