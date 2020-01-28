День ангела Олени: як оригінально привітати

28 січня відзначають День ангела Олени. Це ім'я грецького походження і означає "обрана", "світла".

Також ім'я можна інтерпретувати як "факел", "вогонь", "світло". Саме ім'я Олена – це похідне ім'я від імені Геліос, бога Сонця в давньогрецькій міфології. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання для жінок.

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Поздоровлення у віршах

Сьогодні настали іменини

У Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

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Поздоровлення в прозі

З Днем ангела, мила, чарівна, прекрасна Олена. Нехай твій охоронець береже тебе від бід і хвороб, нехай у твого ангела будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють тебе від заздрості і печалі. Бажаю тобі завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброї, натхненною, щирою, люблячою, улюбленою і гідною щастя!

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СМС-привітання

З Днем ангела тебе, Олена,

Від щирого серця вітаю,

Добра, удачі і любові

Від щирого серця я бажаю.

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Листівки

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