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/свята

День ангела Олени: як оригінально привітати

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3 червня відзначають День ангела Олени. Це ім'я грецького походження. Його переклад неоднозначний, швидше за все, означає "обрана", "світла".

Також ім'я можна інтерпретувати як "факел", "вогонь". Є думка, що воно співвідноситься з поняттями "сонячний промінь" або "сонячне світло", а саме ім'я Олена – це похідне ім'я від імені Геліос, бога Сонця в давньогрецькій міфології. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання для жінок.

День ангела Олени: як оригінально привітати

Invictory.org

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Поздоровлення у віршах

Сьогодні настали іменини

У Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

День ангела Олени: як оригінально привітати

cliparti.jimdo.com

Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

День ангела Олени: як оригінально привітати

cliparti.jimdo.com

Поздоровлення в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброї надією йти тільки вперед і неодмінно домагатися своїх цілей.

День ангела Олени: як оригінально привітати

cliparti.jimdo.com

Олена, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі благополуччя і успіху. Хороших друзів і прекрасних знайомих. Красивого кохання, взаємних почуттів, широких поглядів і великих досягнень!

Листівки

День ангела Олени: як оригінально привітати

cliparti.jimdo.com

День ангела Олени: як оригінально привітати

cliparti.jimdo.com

День ангела Олени: як оригінально привітати

cliparti.jimdo.com

День ангела Олени: як оригінально привітати

cliparti.jimdo.com

День ангела Олени: як оригінально привітати

cliparti.jimdo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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