День ангела Олени: як оригінально привітати

3 червня відзначають День ангела Олени. Це ім'я грецького походження. Його переклад неоднозначний, швидше за все, означає "обрана", "світла".
Також ім'я можна інтерпретувати як "факел", "вогонь". Є думка, що воно співвідноситься з поняттями "сонячний промінь" або "сонячне світло", а саме ім'я Олена – це похідне ім'я від імені Геліос, бога Сонця в давньогрецькій міфології. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання для жінок.
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Поздоровлення у віршах
Сьогодні настали іменини
У Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Поздоровлення в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброї надією йти тільки вперед і неодмінно домагатися своїх цілей.
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Олена, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі благополуччя і успіху. Хороших друзів і прекрасних знайомих. Красивого кохання, взаємних почуттів, широких поглядів і великих досягнень!
Листівки
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.
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