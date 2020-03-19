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19 березня • оновлено в 05:36
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День ангела Олени: гарні привітання, листівки та відео

1.1т
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19 березня православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної цариці Олени.

Також цього дня відзначається День ангела Олени. Як привітати Лєну з іменинами: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.

День ангела Олени: гарні поздоровлення

День ангела Олени: гарні поздоровлення

listivki.olkol.com

День ангела Олени: гарні вірші

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

otkritkiok.ru

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Іменини Олени: листівки

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

listivki.olkol.com

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

listivki.olkol.com

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

listivki.olkol.com

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

listivki.olkol.com

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

listivki.olkol.com

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

otkritkiok.ru

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

otkritkiok.ru

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

otkritkiok.ru

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

otkritkiok.ru

День ангела Олени: гарні привітання

День ангела Олени: гарні привітання

otkritkiok.ru

День ангела Олени: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий вік, у якому чоловіки і жінки найбільш привабливі.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія свято
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