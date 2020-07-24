День ангела Олени 24 липня: як привітати зі святом

У п'ятницю, 24 липня, православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної Ольги, великої княгині київської (у Святому Хрещенні Олени).

У зв'язку з цим власниці імені Олена сьогодні відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео та картинки.

День ангела Олени: смс, вірші та проза

Раскроет Ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем Ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Леночка, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.

***

З днем ангела Олену вітаю і побажаю тобі, люба, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щире щастя і справжнє кохання, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.

З Днем ангела Олени: картинки і листівки

Листівка до Дня ангела Олени Фото: ridna.com.ua

Побажання в День ангела Олени Фото: bonnycards.ru

Картинка з Днем ангела Олени Фото: radiotrek.rv.ua

Привітання з Днем ангела Олени Фото: uazmi.org

Іменини Олени: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які чоловічі та жіночі іменини відзначаються 24 липня.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.