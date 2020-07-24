День ангела Олени 24 липня: як привітати зі святом
24 липня власниці імені Олена відзначають свій День ангела. Фото: Pixabay
У п'ятницю, 24 липня, православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної Ольги, великої княгині київської (у Святому Хрещенні Олени).
У зв'язку з цим власниці імені Олена сьогодні відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео та картинки.
День ангела Олени: смс, вірші та проза
Раскроет Ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем Ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
***
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.
Пускай крылом закроет ангел
От бед, проблем и от обид,
Пускай тебя твой покровитель
Направит верно, защитит.
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Леночка, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.
***
З днем ангела Олену вітаю і побажаю тобі, люба, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щире щастя і справжнє кохання, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.
З Днем ангела Олени: картинки і листівки
Листівка до Дня ангела Олени Фото: ridna.com.ua
Побажання в День ангела Олени Фото: bonnycards.ru
Картинка з Днем ангела Олени Фото: radiotrek.rv.ua
Привітання з Днем ангела Олени Фото: uazmi.org
Іменини Олени: відео
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які чоловічі та жіночі іменини відзначаються 24 липня.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.