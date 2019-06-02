День ангела Олексія: кращі привітання та листівки

2 червня 2019 року відзначають День ангела Олексія. Це ім'я з давньогрецької означає "захисник", "той, що оберігає".

Олексій дуже діяльний, старанний, завжди прагне до досконалості. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з привітаннями для носіїв цього імені з іменинами.

Привітання у віршах

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Ім'я вірно тобі дали,

Олексієм назвали.

На роботі і в сім'ї

Довіряють всі тобі.

Добрий ти, спокійний, чемний.

І друг перевірений.

Захистиш і допоможеш всім,

Немає у нас з тобою проблем.

Від душі вітаємо,

Щастя і любові бажаємо.

Нехай поряд буде любляча людина

І щаслива родина.

***

Що означає ім’я Олексій?

Ну, хто ж цього не знає:

Захисник сміливий для людей,

Що всіх оберігає від бід.

Так будь же сміливим ти завжди,

Нехай тебе люди поважають.

І ангели тебе завжди

Від бурь і бід нехай захищають.

Нехай буде люблячою сім’я,

Начальники – не дуже суворі.

І нехай завжди з тобою друзі

Крокують по одній дорозі.

Привітання в прозі

Олексію, вітаю від щирого серця з Днем ангела. Хочу побажати, щоб ти завжди був захисником, як визначено долею. Будь впевнений у собі, щасливий і вдалий.

***

Олексію, не хочу банальних повторень, тому побажаю одного - в цей день, якщо дуже сильно захотіти, збуваються всі найзаповітніші мрії. Я тобі бажаю, щоб все, що ти задумав, збулося. І не тільки в цей день, а й в цілому по життю. Вітаю з Днем ангела!

Привітання СМС

В День Ангела, Олексію, бажаю я любові І від душі успішних перемог, натхнення, щастя світлого, здоров’я, і хай тебе оберігає Бог!

***

Олексію, в іменини хочу побажати, щоб життя дарувало тільки благодать!

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня за гороскопом для багатьох знаків Зодіаку очікується вдалий день, але деяким треба остерігатися.

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