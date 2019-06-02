День ангела Олексія: кращі привітання та листівки

2 червня 2019 року відзначають День ангела Олексія. Це ім'я з давньогрецької означає "захисник", "той, що оберігає".
Олексій дуже діяльний, старанний, завжди прагне до досконалості. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з привітаннями для носіїв цього імені з іменинами.
Привітання у віршах
fresh-cards
Ім'я вірно тобі дали,
Олексієм назвали.
На роботі і в сім'ї
Довіряють всі тобі.
Добрий ти, спокійний, чемний.
І друг перевірений.
Захистиш і допоможеш всім,
Немає у нас з тобою проблем.
Від душі вітаємо,
Щастя і любові бажаємо.
Нехай поряд буде любляча людина
І щаслива родина.
***
Що означає ім’я Олексій?
Ну, хто ж цього не знає:
Захисник сміливий для людей,
Що всіх оберігає від бід.
Так будь же сміливим ти завжди,
Нехай тебе люди поважають.
І ангели тебе завжди
Від бурь і бід нехай захищають.
Нехай буде люблячою сім’я,
Начальники – не дуже суворі.
І нехай завжди з тобою друзі
Крокують по одній дорозі.
Привітання в прозі
Олексію, вітаю від щирого серця з Днем ангела. Хочу побажати, щоб ти завжди був захисником, як визначено долею. Будь впевнений у собі, щасливий і вдалий.
***
Олексію, не хочу банальних повторень, тому побажаю одного - в цей день, якщо дуже сильно захотіти, збуваються всі найзаповітніші мрії. Я тобі бажаю, щоб все, що ти задумав, збулося. І не тільки в цей день, а й в цілому по життю. Вітаю з Днем ангела!
Привітання СМС
В День Ангела, Олексію, бажаю я любові І від душі успішних перемог, натхнення, щастя світлого, здоров’я, і хай тебе оберігає Бог!
***
Олексію, в іменини хочу побажати, щоб життя дарувало тільки благодать!
Листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня за гороскопом для багатьох знаків Зодіаку очікується вдалий день, але деяким треба остерігатися.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!