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День ангела Олексія і Павла: як привітати

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29 березня відзначають День ангела Олексія і Павла. Ім'я Олексій відбулося в перекладі з давньогрецької мови означає "захисник", "оберігає", а значення імені Павло має латинське походження.

OBOZREVATEL дізнався про те, що означають ці імена і підібрав кращі поздоровлення з Днем ангела Олексія і Павла.

День ангела Олексія і Павла: як привітати
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Значення імені

Ім'я Павло в перекладі з латинської мови ( "Паулюс") означає "маленький", "незначний", "малюк". Є думка, що це ім'я трактується як "молодший", що було актуально при збігу імен батька і сина. З дитинства у Павла непростий характер. Він досить чуйна людина, з радістю готовий допомогти старшим в домашніх справах. Завжди спокійний і доброзичливий. Він щирий і вміє співчувати.

Ім'я Олексій в перекладі з давньогрецької мови означає "захисник", "оберігає". Поступливий характер Олексія допомагає йому щасливо будувати своє сімейне життя. Творчі здібності дають широкі перспективи, але Олексій дуже гидливий і тому відмовляється від багатьох вдалих ідей.

День ангела Олексія і Павла: як привітати

Поздоровлення у віршах

Павло, з святом привітати

Я хочу тебе швидше!

Щастя, радості, багатства,

Вірних, щирих друзів!

Будь здоровим і веселим.

В житті нехай тобі щастить.

Швидше все хороше

В руки нехай до тебе прийде.

День ангела Олексія і Павла: як привітати

Що означає ім’я Олексій?

Ну, хто ж цього не знає:

Захисник сміливий для людей,

Що всіх оберігає від бід.

Так будь же сміливим ти завжди,

Нехай тебе люди поважають.

І ангели тебе завжди

Від бурь і бід нехай захищають.

Нехай буде люблячою сім’я,

Начальники – не дуже суворі.

І нехай завжди з тобою друзі

Крокують по одній дорозі.

День ангела Олексія і Павла: як привітати

СМС-привітання

Із Днем ангела Павло тебе вітаю!

Добра і радощів завжди тобі бажаю,

Здоров'я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта

З Днем ангела тебе, Олексій,

В житті ти більше не хворій!

Зі святом хорошим вітаю

Всього найкращого бажаю

День ангела Олексія і Павла: як привітати

Поздоровлення в прозі

В твій День ангела бажаємо щастя, миру, світла і любові. Завжди залишайся найкращим і позитивним, Паша, нехай твої бажання збуваються, а страхи ніколи не втілюються. Зі святом і всього самого прекрасного, нехай не тільки цей день буде сонячним, але і всі, що слідують за ним.

День ангела Олексія і Павла: як привітати

Дорогий мій Олексій, вітаю тебе від щирого серця. Хочу тобі побажати, щоб ти по життю завжди залишався захисником, як визначено долею твого імені: захисником своїх рідних, захисником своїх ідей і своїх досягнень, своєї любові і свого щастя. Будь впевнений у собі, шалено щасливий.

Листівки з Днем ангела

День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати
День ангела Олексія і Павла: як привітати

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