День ангела Олексія і Павла: як привітати

29 березня відзначають День ангела Олексія і Павла. Ім'я Олексій відбулося в перекладі з давньогрецької мови означає "захисник", "оберігає", а значення імені Павло має латинське походження.
OBOZREVATEL дізнався про те, що означають ці імена і підібрав кращі поздоровлення з Днем ангела Олексія і Павла.
Значення імені
Ім'я Павло в перекладі з латинської мови ( "Паулюс") означає "маленький", "незначний", "малюк". Є думка, що це ім'я трактується як "молодший", що було актуально при збігу імен батька і сина. З дитинства у Павла непростий характер. Він досить чуйна людина, з радістю готовий допомогти старшим в домашніх справах. Завжди спокійний і доброзичливий. Він щирий і вміє співчувати.
Ім'я Олексій в перекладі з давньогрецької мови означає "захисник", "оберігає". Поступливий характер Олексія допомагає йому щасливо будувати своє сімейне життя. Творчі здібності дають широкі перспективи, але Олексій дуже гидливий і тому відмовляється від багатьох вдалих ідей.
Поздоровлення у віршах
Павло, з святом привітати
Я хочу тебе швидше!
Щастя, радості, багатства,
Вірних, щирих друзів!
Будь здоровим і веселим.
В житті нехай тобі щастить.
Швидше все хороше
В руки нехай до тебе прийде.
Що означає ім’я Олексій?
Ну, хто ж цього не знає:
Захисник сміливий для людей,
Що всіх оберігає від бід.
Так будь же сміливим ти завжди,
Нехай тебе люди поважають.
І ангели тебе завжди
Від бурь і бід нехай захищають.
Нехай буде люблячою сім’я,
Начальники – не дуже суворі.
І нехай завжди з тобою друзі
Крокують по одній дорозі.
СМС-привітання
Із Днем ангела Павло тебе вітаю!
Добра і радощів завжди тобі бажаю,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта
З Днем ангела тебе, Олексій,
В житті ти більше не хворій!
Зі святом хорошим вітаю
Всього найкращого бажаю
Поздоровлення в прозі
В твій День ангела бажаємо щастя, миру, світла і любові. Завжди залишайся найкращим і позитивним, Паша, нехай твої бажання збуваються, а страхи ніколи не втілюються. Зі святом і всього самого прекрасного, нехай не тільки цей день буде сонячним, але і всі, що слідують за ним.
Дорогий мій Олексій, вітаю тебе від щирого серця. Хочу тобі побажати, щоб ти по життю завжди залишався захисником, як визначено долею твого імені: захисником своїх рідних, захисником своїх ідей і своїх досягнень, своєї любові і свого щастя. Будь впевнений у собі, шалено щасливий.
Листівки з Днем ангела
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