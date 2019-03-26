День янгола Олександра: як привітати

26 березня відзначають День янгола Олександра. Це ім'я походить від грецьких слів, "алекс" — захисник і "андрос" — чоловік.
Чоловіки з ім'ям Олександр схильні наполегливо іти до своєї мети. Вони можуть стати на чолі колективу й уміло керувати ним, спираючись при цьому на найбільш здібних людей, довіряючи їм найскладніші справи. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як оригінально привітати Олександра з Днем янгола.
З Днем янгола, Сашо, тебе!
Зі святом хорошим вітаю,
Адже про іменини забувати не можна,
Я ж від себе тобі бажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Добрих, чуйних, вірних друзів,
У будинку - достатку, затишку завжди,
Нехай в двері не стукають вороги.
Здоров'я, успіху, посмішки в очах,
Віри, надії, удачі в справах,
У сім'ї - розуміння, тепла і любові.
Нехай юності полум'я не гасне в крові!
З Днем іменин вас, Олександр,
Привітати я поспішаю швидше!
Нехай охороняє вас ваш ангел,
Успіх у справах щоб йшов швидше!
Нехай в житті краще трапиться,
Ви любите всіх захищати!
І Вам нехай в потрібну хвилину
Всі в світі будуть допомагати!
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