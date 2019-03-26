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День янгола Олександра: як привітати

3.2тЧитати матеріал російською

26 березня відзначають День янгола Олександра. Це ім'я походить від грецьких слів, "алекс" — захисник і "андрос" — чоловік.

Чоловіки з ім'ям Олександр схильні наполегливо іти до своєї мети. Вони можуть стати на чолі колективу й уміло керувати ним, спираючись при цьому на найбільш здібних людей, довіряючи їм найскладніші справи. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як оригінально привітати Олександра з Днем янгола.

День янгола Олександра: як привітати
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З Днем янгола, Сашо, тебе!

Зі святом хорошим вітаю,

Адже про іменини забувати не можна,

Я ж від себе тобі бажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Добрих, чуйних, вірних друзів,

У будинку - достатку, затишку завжди,

Нехай в двері не стукають вороги.

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі в справах,

У сім'ї - розуміння, тепла і любові.

Нехай юності полум'я не гасне в крові!

День янгола Олександра: як привітати

З Днем іменин вас, Олександр,

Привітати я поспішаю швидше!

Нехай охороняє вас ваш ангел,

Успіх у справах щоб йшов швидше!

Нехай в житті краще трапиться,

Ви любите всіх захищати!

І Вам нехай в потрібну хвилину

Всі в світі будуть допомагати!

День янгола Олександра: як привітати
День янгола Олександра: як привітати

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