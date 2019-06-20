День ангела Олександра: найяскравіші привітання та листівки

20 червня відзначається день ангела Олександра. Це ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захищати".
Олександр наполегливо домагається своєї мети, може стати на чолі колективу й уміло керувати ним. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як оригінально привітати Олександра з Днем ангела.
Привітання з днем ангела Олександра у віршах
день Олександра
Тебе, Олександре, зараз вітаю!
Нехай скоріше приходить успіх,
Здоров’я і щастя тобі побажаю,
Щоб був ти на світі щасливіше всіх.
Удача нехай поруч з тобою залишається,
Адже в житті вона решти важливіше,
Хай щастя і радість тобі усміхнеться,
Бажаю веселих і казкових днів!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Промінням золотим цвіти.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Привітання з днем ангела Олександра в прозі
Вітаю з днем ангела тебе, Олександре. Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутня в твоєму житті, а близькі і рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі самого прекрасного!
***
Граціозний Олександре, нехай у тебе в житті все буде на вищому рівні, нехай тебе оточують чесні та порядні люди, друзі не заздрять, а вороги не зловтішаються. Любові тобі, здоров'я і взаєморозуміння!
Листівки
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