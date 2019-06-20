День ангела Олександра: найяскравіші привітання та листівки

20 червня відзначається день ангела Олександра. Це ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захищати".

Олександр наполегливо домагається своєї мети, може стати на чолі колективу й уміло керувати ним. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як оригінально привітати Олександра з Днем ангела.

Привітання з днем ангела Олександра у віршах

день Олександра

Тебе, Олександре, зараз вітаю!

Нехай скоріше приходить успіх,

Здоров’я і щастя тобі побажаю,

Щоб був ти на світі щасливіше всіх.

Удача нехай поруч з тобою залишається,

Адже в житті вона решти важливіше,

Хай щастя і радість тобі усміхнеться,

Бажаю веселих і казкових днів!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Промінням золотим цвіти.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з днем ангела Олександра в прозі

Вітаю з днем ангела тебе, Олександре. Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутня в твоєму житті, а близькі і рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі самого прекрасного!

***

Граціозний Олександре, нехай у тебе в житті все буде на вищому рівні, нехай тебе оточують чесні та порядні люди, друзі не заздрять, а вороги не зловтішаються. Любові тобі, здоров'я і взаєморозуміння!

Листівки

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