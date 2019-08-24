День ангела Олександра: кращі привітання та листівки

24 серпня святкується день ангела Олександра. Це ім'я в перекладі давньогрецької мови означає "захищати".

Носії імені Олександр завжди домагаються своєї мети, можуть вміло керувати колективом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як оригінально привітати Олександра з іменинами.

День ангела Олександра – привітання у віршах

З днем Ангела Олександра вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

День ангела Олександра – привітання в прозі

Олександре, вітаю з Днем ангела. Хочу побажати завжди впевнено тримати свої позиції та ніколи кидати розпочате на півдорозі. Нехай грандіозним буде успіх у справах, нехай неймовірним буде щастя в житті. Бажаю слідувати стежцею удачі та неодмінно домагатися великих перемог.

***

Дорогий Саша, я тебе вітаю від щирого серця і бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї удачі та чудових ідей, щирого кохання, що зігріває твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя.

День ангела Олександра – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня відзначається День Незалежності України. Всі подробиці про те, як святкують українці, читайте в нашому матеріалі.

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