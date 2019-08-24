День ангела Олександра: кращі привітання та листівки

24 серпня святкується день ангела Олександра. Це ім'я в перекладі давньогрецької мови означає "захищати".
Носії імені Олександр завжди домагаються своєї мети, можуть вміло керувати колективом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як оригінально привітати Олександра з іменинами.
День ангела Олександра – привітання у віршах
З днем Ангела Олександра вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
День ангела Олександра – привітання в прозі
Олександре, вітаю з Днем ангела. Хочу побажати завжди впевнено тримати свої позиції та ніколи кидати розпочате на півдорозі. Нехай грандіозним буде успіх у справах, нехай неймовірним буде щастя в житті. Бажаю слідувати стежцею удачі та неодмінно домагатися великих перемог.
***
Дорогий Саша, я тебе вітаю від щирого серця і бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї удачі та чудових ідей, щирого кохання, що зігріває твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя.
День ангела Олександра – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня відзначається День Незалежності України. Всі подробиці про те, як святкують українці, читайте в нашому матеріалі.
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