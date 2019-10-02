День ангела Олега: найяскравіші привітання та листівки

3 жовтня святкується день ангела Олега. Це ім'я в перекладі з древнескандинавскої мови означає "святий".

Чоловіки з цим ім'ям зазвичай працьовиті та наполегливі, досягають поставленої мети. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками для Олега з іменинами.

День ангела Олега – привітання у віршах

Твоє ім'я Олег – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

* * *

Тебе від душі, Олеже, вітаю,

Щастя й здоров'я щиро бажаю.

Любові, кохання та радості,

А ще – вічної молодості!

* * *

З Днем Ангела вітаю,

Радості в житті Олег тобі бажаю!

Щоб бабло в руки летіло,

Щоб під боком було пиво.

* * *

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Олеже, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

День ангела Олега – привітання в прозі

Вітаю, Олеже! Бажаю тобі звершення всіх твоїх грандіозних планів, блискучих перспектив і можливостей в житті, щирого спілкування та міцного кохання рідних, високого достатку, великого щастя, масу цікавих захоплень і радісних подій.

* * *

Сьогодні від щирого серця вітаю Олега. Недарма такого доброго, сильного, відважного, розумного і мужнього хлопця назвали таким ім'ям. Бажаю завжди залишатися мудрим, справедливим, дипломатичним, успішним і сильним, як Віщий Олег. Нехай над твоєю головою буде ясне небо й яскраве сонце, нехай у серці селиться радість і любов.

* * *

Вітаю Олежика зі святом. Хочу тобі побажати бути в житті сміливим тигром, відважним левом, швидким гепардом, впевненим биком, сильним ведмедем, метким і веселим мангустом, гордим слоном, добрим котом, милим і гарним лемуром.

День ангела Олега – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першу неділю жовтня в Україні відзначатимуть День учителя. Історію і традиції свята можна дізнатися в нашому матеріалі.

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