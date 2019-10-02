День ангела Олега: найяскравіші привітання та листівки

3 жовтня святкується день ангела Олега. Це ім'я в перекладі з древнескандинавскої мови означає "святий".
Чоловіки з цим ім'ям зазвичай працьовиті та наполегливі, досягають поставленої мети. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками для Олега з іменинами.
День ангела Олега – привітання у віршах
Твоє ім'я Олег – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
* * *
Тебе від душі, Олеже, вітаю,
Щастя й здоров'я щиро бажаю.
Любові, кохання та радості,
А ще – вічної молодості!
* * *
З Днем Ангела вітаю,
Радості в житті Олег тобі бажаю!
Щоб бабло в руки летіло,
Щоб під боком було пиво.
* * *
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Олеже, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
День ангела Олега – привітання в прозі
Вітаю, Олеже! Бажаю тобі звершення всіх твоїх грандіозних планів, блискучих перспектив і можливостей в житті, щирого спілкування та міцного кохання рідних, високого достатку, великого щастя, масу цікавих захоплень і радісних подій.
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Сьогодні від щирого серця вітаю Олега. Недарма такого доброго, сильного, відважного, розумного і мужнього хлопця назвали таким ім'ям. Бажаю завжди залишатися мудрим, справедливим, дипломатичним, успішним і сильним, як Віщий Олег. Нехай над твоєю головою буде ясне небо й яскраве сонце, нехай у серці селиться радість і любов.
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Вітаю Олежика зі святом. Хочу тобі побажати бути в житті сміливим тигром, відважним левом, швидким гепардом, впевненим биком, сильним ведмедем, метким і веселим мангустом, гордим слоном, добрим котом, милим і гарним лемуром.
День ангела Олега – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, в першу неділю жовтня в Україні відзначатимуть День учителя. Історію і традиції свята можна дізнатися в нашому матеріалі.
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