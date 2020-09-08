День ангела Наталії: найкращі привітання, відео та картинки

Православна церква 8 вересня вшановує пам'ять святої мучениці Наталії Никомідійської, дружини мученика Адріана Нікомідійського, яка померла від душевних страждань після страти її відданого Христу чоловіка.

Цього дня власниці імені Наталя відзначають свій день ангела. До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки і відео.

З Днем ангела Наталії: смс, вірші та проза

С Днем ангела хочу поздравить

Тебя, Наташенька, сейчас,

Пусть лучик счастья, чистой веры

Не покидает твоих глаз.

Пусть ангел проведет за руку,

Закроет от обид крылом,

Добром, удачей. Позитивом

Всегда пусть будет полон дом.

***

Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

С днем ангела, Наталья, поздравляю,

Не зря ведь каждый в мире знает,

Что ты и благородна, и добра,

Порядочна, достаточно щедра.

Так пусть твой ангел помогает,

От бед, невзгод оберегает.

По жизни весело шагай,

Проблемы со здоровьем ты не знай.

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.

***

Милу Наталю вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел охоронець завжди був поряд, оберігав і захищав від бід!

***

Милая Наташенька, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в жизни тебя ожидает счастье и удача, пусть путь твой будет светел и успешен, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.

***

З днем ангела, мила Наталю. Нехай твій крилатий захисник вкриє тебе від негоди, від смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Бажаю тобі, Наталочко, бути завжди самою чарівністю з душею, повною доброти, і серцем, надихаючим тебе любов'ю!

Картинки та листівки до Дня ангела Наталії

Листівка з Днем ангела Наталії Фото: maximum.fm

Картинка до Дня ангела Наталії Фото: bonnycards.ru

Привітання з Днем ангела Наталії Фото: ridna.com.ua

День ангела Наталії 2020 Фото: YouTube

Побажання в День ангела Наталії Фото: bonnycards.ru

Іменини Наталії: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня також відзначається Стрітення Володимирської ікони Божої матері: як молитися та про що просити в свято.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.