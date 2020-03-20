Як привітати з Днем ангела Надії: кращі поздоровлення, листівки та відео

20 березня православні християни вшановують пам'ять преподобномучениці Надії Круглової.

Водночас всі, хто має ім'я Надя, відзначають свій День ангела. До іменин Надії OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Надії: привітання, листівки та відео listivki.olkol.com

День ангела Надії: вірші

Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Надії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, щирі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

День ангела Надії: кращі поздоровлення, листівки та відео otkritkiok.ru

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Надії помагає,

Ангел покровитель!

Іменини Наді: листівки

День ангела Надії: привітання, листівки та відео listivki.olkol.com

День ангела Надії: привітання, листівки та відео otkritkiok.ru

День ангела Надії: привітання, листівки та відео listivki.olkol.com

День ангела Надії: привітання, листівки та відео otkritkiok.ru

День ангела Надії: привітання, листівки та відео listivki.olkol.com

День ангела Надії: привітання, листівки та відео listivki.olkol.com

День ангела Надії: привітання, листівки та відео otkritkiok.ru

День ангела Надії: відео

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