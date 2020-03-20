Головна Новини
20 березня • оновлено в 04:32
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Як привітати з Днем ангела Надії: кращі поздоровлення, листівки та відео

265
Читати матеріал російською

20 березня православні християни вшановують пам'ять преподобномучениці Надії Круглової.

Водночас всі, хто має ім'я Надя, відзначають свій День ангела. До іменин Надії OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

listivki.olkol.com

День ангела Надії: вірші

Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Надії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, щирі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

День ангела Надії: кращі поздоровлення, листівки та відео

День ангела Надії: кращі поздоровлення, листівки та відео

otkritkiok.ru

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Надії помагає,

Ангел покровитель!

Іменини Наді: листівки

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

listivki.olkol.com

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

otkritkiok.ru

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

listivki.olkol.com

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

otkritkiok.ru

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

listivki.olkol.com

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

listivki.olkol.com

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

День ангела Надії: привітання, листівки та відео

otkritkiok.ru

День ангела Надії: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як живе ведуча "Орла і решки" Жанна Бадоєва після розлучення.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги