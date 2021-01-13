День ангела Міли: привітання, картинки та листівки на іменини Меланії

У середу, 13 січня, власниці імені Меланія, під яким також часто хрестять дівчаток з іменами Міла, Мілана, Мілена та іншими спорідненими, відзначають свій день ангела.

Так, церква в цю дату вшановує пам'ять преподобної Меланії Римської – святої, яка жила в ІV-V століттях. OBOZREVATEL до свята підготував вірші, прозу, картинки, листівки та відео з привітаннями.

Я желаю, чтоб всегда

Хорошела и цвела.

Были чтобы силы

В твоем сердце, Мила.

Чтобы женская судьба

Счастливо сложилась.

В вихре страсти и любви

Ты всегда кружилась.

И карьера пусть твоя

Только процветает.

А красивые глаза

Вечно слез не знают.

***

Вітаю тебе, Мила,

Щоб була ти людям мила,

Щоб мрії твої збувалися,

У житті чудеса траплялися.

Бажаю бути щасливою,

Єдиною, коханою,

Ніжною, лагідною, гарною,

І завжди неповторною.

***

Мила, судьбой предначертано быть –

Милой, красивой и очень счастливой,

Мечтать и ответно и крепко любить,

Быть замечательной, неотразимой.

Желаю здоровья и светлых людей,

Ярких, задорных, погожих дней.

***

Мілочко, я тебе вітаю з днем ангела і щиро бажаю бути вічно закоханою, натхненною, цілеспрямованою, вільною в своїх діях, шляхетною у вчинках, щирою в почуттях. Посміхайся якомога частіше і завжди тримай руку на пульсі щастя.

***

С днем ангела, Мила! Желаю всегда улыбаться, творить и мечтать, и пусть все твои мечты не заставляют долго ждать своего исполнения. Пусть тобой движет любовь и вдохновение, пусть тебя окружает счастье и радость.

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З днем ангела, люба Міло. Нескінченного потоку удачі й радості в житті, успішної реалізації життєвих планів, міцної дружби і щирого кохання, гарного настрою і безсумнівного везіння.

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Міло, вітаю з днем ангела! Бажаю натхнення і досягнень! Будь гарна, здорова й щаслива. Всього тобі найпрекраснішого!

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня в Україні відзначають свято Маланки, а також Щедрий вечір. Народні традиції цього дня сягають корінням углиб української історії.

За матеріалами: pozdravok.ru.