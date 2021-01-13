День ангела Міли: привітання, картинки та листівки на іменини Меланії
У середу, 13 січня, власниці імені Меланія, під яким також часто хрестять дівчаток з іменами Міла, Мілана, Мілена та іншими спорідненими, відзначають свій день ангела.
Так, церква в цю дату вшановує пам'ять преподобної Меланії Римської – святої, яка жила в ІV-V століттях. OBOZREVATEL до свята підготував вірші, прозу, картинки, листівки та відео з привітаннями.
Я желаю, чтоб всегда
Хорошела и цвела.
Были чтобы силы
В твоем сердце, Мила.
Чтобы женская судьба
Счастливо сложилась.
В вихре страсти и любви
Ты всегда кружилась.
И карьера пусть твоя
Только процветает.
А красивые глаза
Вечно слез не знают.
***
Вітаю тебе, Мила,
Щоб була ти людям мила,
Щоб мрії твої збувалися,
У житті чудеса траплялися.
Бажаю бути щасливою,
Єдиною, коханою,
Ніжною, лагідною, гарною,
І завжди неповторною.
***
Мила, судьбой предначертано быть –
Милой, красивой и очень счастливой,
Мечтать и ответно и крепко любить,
Быть замечательной, неотразимой.
Желаю здоровья и светлых людей,
Ярких, задорных, погожих дней.
***
Мілочко, я тебе вітаю з днем ангела і щиро бажаю бути вічно закоханою, натхненною, цілеспрямованою, вільною в своїх діях, шляхетною у вчинках, щирою в почуттях. Посміхайся якомога частіше і завжди тримай руку на пульсі щастя.
***
С днем ангела, Мила! Желаю всегда улыбаться, творить и мечтать, и пусть все твои мечты не заставляют долго ждать своего исполнения. Пусть тобой движет любовь и вдохновение, пусть тебя окружает счастье и радость.
***
З днем ангела, люба Міло. Нескінченного потоку удачі й радості в житті, успішної реалізації життєвих планів, міцної дружби і щирого кохання, гарного настрою і безсумнівного везіння.
***
Міло, вітаю з днем ангела! Бажаю натхнення і досягнень! Будь гарна, здорова й щаслива. Всього тобі найпрекраснішого!Картинки і листівки до дня ангела Міли
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня в Україні відзначають свято Маланки, а також Щедрий вечір. Народні традиції цього дня сягають корінням углиб української історії.
За матеріалами: pozdravok.ru.