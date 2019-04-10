День ангела Миколи: оригінальні привітання та листівки

Сьогодні, 10 квітня відзначають День ангела Миколая. Це ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос. У Франції воно звучить, як Нікола, в Угорщині - Міклош, в Німеччині - Клаус, в Скандинавії - Нільс.
Ім'я Микола означає "переможець народів". OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.
Поздоровлення у віршах Миколі
Дорогий наш Микола,
Бід і труднощів не знай
І живи на позитиві
У цьому дивному великому світі.
Цінуй те, що не купити,
Життя не припиняй любити.
Добрим будь, цінуй друзів
І не кашляй, не хворій.
Дорогий наш Микола,
У цей день веселий
Поздоровлення приймай,
Побажань гори.
Чекає давно тебе успіх,
Зачекалася удача.
Нехай на життєвому шляху
Тебе зустріне щастя.
Поздоровлення в прозі Миколи
Дорогого Миколку вітаю, великого щастя, міцного здоров'я і незвичайного дива в житті бажаю. Нехай ступені життя будуть легкі, нехай вдало завершується будь-яка справа, нехай улюблені люди будуть завжди поруч, нехай буде багато приводів для радості і веселощів.
СМС-привітання Миколі
Бажаю, Коля, від душі,
Тобі щасливим бути завжди,
Успіхів важливих і великих
Досягти легко і без зусиль!
Коля, нехай дарує кожна хвилина
Тобі лише радість і везіння!
Живи красиво, яскраво, круто
І отримуй лише насолоду!
Листівки Миколі
Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.
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