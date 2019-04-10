День ангела Миколи: оригінальні привітання та листівки

Сьогодні, 10 квітня відзначають День ангела Миколая. Це ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос. У Франції воно звучить, як Нікола, в Угорщині - Міклош, в Німеччині - Клаус, в Скандинавії - Нільс.

Ім'я Микола означає "переможець народів". OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.

Поздоровлення у віршах Миколі

Дорогий наш Микола,

Бід і труднощів не знай

І живи на позитиві

У цьому дивному великому світі.

Цінуй те, що не купити,

Життя не припиняй любити.

Добрим будь, цінуй друзів

І не кашляй, не хворій.

Дорогий наш Микола,

У цей день веселий

Поздоровлення приймай,

Побажань гори.

Чекає давно тебе успіх,

Зачекалася удача.

Нехай на життєвому шляху

Тебе зустріне щастя.

Поздоровлення в прозі Миколи

Дорогого Миколку вітаю, великого щастя, міцного здоров'я і незвичайного дива в житті бажаю. Нехай ступені життя будуть легкі, нехай вдало завершується будь-яка справа, нехай улюблені люди будуть завжди поруч, нехай буде багато приводів для радості і веселощів.

СМС-привітання Миколі

Бажаю, Коля, від душі,

Тобі щасливим бути завжди,

Успіхів важливих і великих

Досягти легко і без зусиль!

Коля, нехай дарує кожна хвилина

Тобі лише радість і везіння!

Живи красиво, яскраво, круто

І отримуй лише насолоду!

Листівки Миколі

Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.

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