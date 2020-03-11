День ангела Миколи: листівки, вірші і відео з привітаннями

11 березня за православним календарем відзначають День ангела Миколи. Так, усіх хлопчиків, юнаків і чоловіків на ім'я Коля можна вітати з іменинами.
До свята OBOZREVATEL публікує гарні вірші, картинки та відео з привітаннями Миколі.
День ангела Миколи: як привітати зі святом
facedobra.com
День ангела Миколая: вірші з привітаннями
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
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День ангела Миколи: як привітати зі святом
korali.info
В день весняний гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Миколі помагає
Ангел покровитель!
День ангела Миколи: гарні листівки
День ангела Миколи: як привітати зі святом
listivki.ru
День ангела Миколи: як привітати зі святом
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День ангела Миколи: як привітати зі святом
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День ангела Миколи: як привітати зі святом
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День ангела Миколи: як привітати зі святом
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Іменини Миколи: відео з привітаннями
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