День ангела Миколи: листівки, вірші і відео з привітаннями

11 березня за православним календарем відзначають День ангела Миколи. Так, усіх хлопчиків, юнаків і чоловіків на ім'я Коля можна вітати з іменинами.

До свята OBOZREVATEL публікує гарні вірші, картинки та відео з привітаннями Миколі.

День ангела Миколи: як привітати зі святом facedobra.com

День ангела Миколая: вірші з привітаннями

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

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День ангела Миколи: як привітати зі святом korali.info

В день весняний гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Миколі помагає

Ангел покровитель!

День ангела Миколи: гарні листівки

День ангела Миколи: як привітати зі святом listivki.ru

День ангела Миколи: як привітати зі святом otkritkiOK.ru

День ангела Миколи: як привітати зі святом maximum.fm

День ангела Миколи: як привітати зі святом otkr.ot7.ru

День ангела Миколи: як привітати зі святом listivki.olkol.com

Іменини Миколи: відео з привітаннями

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