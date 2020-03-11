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11 березня • оновлено в 06:30
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День ангела Миколи: листівки, вірші і відео з привітаннями

1.2т
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11 березня за православним календарем відзначають День ангела Миколи. Так, усіх хлопчиків, юнаків і чоловіків на ім'я Коля можна вітати з іменинами.

До свята OBOZREVATEL публікує гарні вірші, картинки та відео з привітаннями Миколі.

День ангела Миколи: як привітати зі святом

День ангела Миколи: як привітати зі святом

facedobra.com

День ангела Миколая: вірші з привітаннями

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

День ангела Миколи: як привітати зі святом

День ангела Миколи: як привітати зі святом

korali.info

В день весняний гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Миколі помагає

Ангел покровитель!

День ангела Миколи: гарні листівки

День ангела Миколи: як привітати зі святом

День ангела Миколи: як привітати зі святом

listivki.ru

День ангела Миколи: як привітати зі святом

День ангела Миколи: як привітати зі святом

otkritkiOK.ru

День ангела Миколи: як привітати зі святом

День ангела Миколи: як привітати зі святом

maximum.fm

День ангела Миколи: як привітати зі святом

День ангела Миколи: як привітати зі святом

otkr.ot7.ru

День ангела Миколи: як привітати зі святом

День ангела Миколи: як привітати зі святом

listivki.olkol.com

Іменини Миколи: відео з привітаннями

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія свято
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